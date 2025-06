Sénégal: Résidence secondaire du chef de l'État à Popenguine - Un lieu chargé d'histoire

A l'approche du pèlerinage marial, les plus âgés à Popenguine se remémorent, avec nostalgie, les courts séjours qu'effectuait le président du Sénégal, de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, dans sa résidence de vacances, loin de Dakar, de son bruit et de sa fureur.

Dieynaba Sow, résidente de longue date, évoque avec émotion l'histoire de ce palais présidentiel secondaire et la participation des anciens chefs de l'État aux célébrations du pèlerinage.

Installée à Popenguine depuis 1980, elle se souvient de l'époque où les présidents, de Léopold Sédar Senghor à Abdoulaye Wade, multipliaient les marques de proximité envers la population.

"Quand nous étions à l'école Armand Ndiaye, Senghor nous offrait des sacs de fournitures scolaires. Abdou Diouf venait régulièrement les vendredis, samedis et dimanches pour maintenir cette tradition", raconte-t-elle.

Abdoulaye Wade, quant à lui, "circulait librement dans toute la ville. Macky Sall séjournait souvent au palais de Popenguine, y recevait les groupements de femmes, leur accordait des financements et divers appuis", ajoute Dieynaba Sow.

L'ambiance de ces années reste gravée dans sa mémoire : motards, drapeaux déployés, artistes en spectacle, foule en liesse et commerce prospère. "Toute la ville vivait au rythme de l'événement ", confie-t-elle.

Aujourd'hui, elle souhaite vivre des séjours fréquents du président actuel, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui, en un an de présidence a effectué une seule visite à Popenguine, l'année dernière, lors du pèlerinage.

Une cohabitation interreligieuse harmonieuse

Une des villes sénégalaises les plus célèbres à travers le monde, grâce à son pèlerinage chrétien qu'il accueille depuis 1888, Popenguine est un symbole achevé de cohabitation interreligieuse. "Il n'y a jamais eu de distinction entre catholiques et musulmans ici, et cette harmonie persiste encore aujourd'hui. Nous nous soutenons mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments", témoigne avec force Dieynaba Sow.

Cette solidarité se manifeste notamment par la mobilisation des musulmans pour le nettoyage des lieux saints catholiques avant le pèlerinage, dont la 137e édition aura lieu du samedi 7 juin au lundi 9 juin, coïncidant avec la fête de Pentecôte, une célébration religieuse importante dans la foi catholique.

Un y a un peu plus d'une semaine, "des habitants venus de tous les quartiers ont participé au grand nettoyage, dans un esprit d'unité et de fraternité. Nous nous préparons à accueillir dignement les pèlerins, en leur offrant de l'eau et un soutien tout au long de leur parcours. C'est notre fierté", explique-t-elle.

"Senghor marchait à pied pour rejoindre sa résidence"

Natif de Popenguine, Pape Assane Dione garde, lui aussi, des souvenirs vivaces de l'ambiance qui régnait à chaque pèlerinage de la Pentecôte, notamment lors des passages des présidents sénégalais.

"La résidence présidentielle à Popenguine a marqué notre histoire. Abdou Diouf et son épouse Élisabeth nous offraient des cadeaux. Une tradition qui s'est poursuivie avec nos enfants. [Léopold Sédar] Senghor, lui, marchait à pied pour rejoindre sa résidence", se remémore ce presque quinquagénaire.

Comme Dieynaba Sow, il insiste sur l'unité entre communautés, soulignant l'entente fraternelle entre musulmans et chrétiens.

"Nous partageons tout : le football, la plage, la vie quotidienne. Pendant le pèlerinage, tout le monde travaille ensemble", a-t-il précisé. Et d'ajouter : "Nous, musulmans, avons Touba, Tivaouane, Kaolack ou Médina Gounass. Les chrétiens ont Popenguine, qui est aussi nôtre. Seules les heures de prière nous distinguent".

Un espace de repos, de réflexions et de rencontres discrètes

Située à 70 kilomètres au sud de Dakar, la résidence de vacances des chefs d'État sénégalais est un havre de paix nichée à Popenguine. Ce palais secondaire est depuis l'indépendance un lieu de retraite prisé, entre repos, réflexion et rencontres discrètes.

Modeste, comparée au palais de la République, dans la capitale sénégalaise, cette demeure contemporaine, construite dans un vaste parc en bordure de l'océan Atlantique, a su séduire Léopold Sédar Senghor, qui y trouvait l'inspiration pour écrire, Abdou Diouf, qui y passait ses fêtes en famille, ou encore Abdoulaye Wade, qui y peaufinait ses décisions politiques. Macky Sall, plus discret, y séjournait ponctuellement pendant les vacances gouvernementales.

Avec le temps, la résidence a fait l'objet de plusieurs travaux de rénovation et d'extension pour protéger le site de l'érosion côtière, notamment.

Elle reste également un cadre privilégié pour des réunions de haut niveau, sous haute sécurité.

Les habitants de Popenguine se félicitent de sa présence, qui a entraîné l'amélioration de nombreuses infrastructures locales, nourrissent l'espoir de voir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye perpétuer cette tradition.