Sénégal: Ziguinchor - Un projet lancé pour combattre 'l'analphabétisme numérique'

Un projet dénommé "Sembé Solutions" (sembé signifie la force en diola) a été lancé, mercredi au Cap Skirring, dans le département d'Oussouye, avec l'objectif de "combattre l'analphabétisme numérique et mettre en valeur le patrimoine culturel de la région de Ziguinchor, à travers des outils technologiques de pointe", a constaté l'APS.

"Ce projet novateur, porté par une passionnée espagnole (Gloria Lorenzo), des universitaires et des experts du numérique, veut faire de l'intelligence artificielle un outil de préservation des cultures locales et de réduction de la fracture numérique", a expliqué à des journalistes Binta Gomis, doctorante à l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) et scénariste du projet.

Elle précise que le projet "Sembé Solutions" mise sur la création de capsules vidéos en langues locales, générées par des avatars intelligents.

Pr Marie Ndiaye, enseignante-chercheure au département d'informatique de l'Unité de formation et de recherches des Sciences et technologies de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, estime que "ce projet est un tournant majeur".

"Grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons, aujourd'hui, connecter nos communautés rurales aux réseaux mondiaux. Ce projet est une chance unique pour la Casamance de ne pas rater le train du numérique", a-t- elle magnifié en marge de la cérémonie de lancement du projet "Sembé Solutions".

Pour Gloria Lorenzo, diplômée en informatique et promotrice du projet, "la Casamance détient un trésor méconnu".

"Les Casamançais vivent dans un paradis, mais souvent sans en avoir conscience. Notre ambition est de révéler cette richesse au monde, en s'appuyant sur l'IA et les réseaux sociaux", a-t-elle expliqué

Selon elle, "plus de 800 millions d'Africains sont connectés aujourd'hui : c'est une force incroyable. Avec ce projet, on peut permettre à celles et ceux qui ne connaissent pas la Casamance de la découvrir via internet et de nourrir l'envie de venir dans cette belle Région".

Le maire de la commune d'Oussouye, Ousmane Landry Diallo, pense que "Sembé Solutions" n'est pas qu'un projet technologique. Il représente aussi "une réponse concrète à nos problèmes de connectivité et de visibilité", a-t-il indiqué. "Il est un appel à l'union de toutes les collectivités pour bâtir une Casamance numérique et solidaire", a-t-il poursuivi.

"En alliant savoirs traditionnels et innovations, +Sembé Solutions+ invente un nouveau modèle de développement, à la fois enraciné et tourné vers l'avenir. Un modèle où l'intelligence artificielle rapproche les peuples au lieu de les diviser", soulignent ses initiateurs.