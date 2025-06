Afrique: L'UA a nommé la directrice générale de son Agence des medicaments

Addis-Abeba — L'Union africaine a annoncé la nomination de la premier directrice générale de l'Agence africaine des médicaments (AMA).

Le Traité de l'AMA a été adopté par la Conférence de l'UA le 11 février 2019, instituant une agence spécialisée de l'Union africaine (UA) en 2019, avec pour objectif principal d'améliorer l'accès à des produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces en Afrique.

L'une des principales missions de l'Agence est de soutenir la croissance de la production pharmaceutique locale, un objectif clé du Plan de production pharmaceutique pour l'Afrique (PMPA). Elle jouera également un rôle essentiel dans la stimulation des échanges commerciaux en soutien à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Alors que l'Afrique poursuit son chemin vers la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063, la mise en œuvre de l'AMA marque une étape décisive.

Dr. Delese Mimi Darko a été nommée première Directrice générale de cette agence spécialisée continentale.

Elle est reconnue pour son leadership exemplaire en tant que Directrice générale de l'Autorité ghanéenne des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) et devrait apporter à ses nouvelles fonctions une riche expérience et un parcours remarquable en matière d'excellence réglementaire.

Sa nomination marque une avancée décisive dans le renforcement de la surveillance réglementaire, la promotion de l'accès à des médicaments de qualité, sûrs et efficaces, et la promotion de l'innovation pharmaceutique en Afrique.

L'AMA accélérera les efforts visant à renforcer les systèmes de réglementation de la santé et à garantir l'accès à des produits médicaux sûrs et de qualité pour tous les Africains.

La Directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine-NEPAD (AUDA-NEPAD), Nardos Bekele-Thomas, a souligné que la création de l'AMA ne se fait pas de manière isolée, mais s'appuie sur plus d'une décennie de travail mené par l'Initiative pour l'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique (AMRH) dans le cadre de l'AUDA-NEPAD.

Selon le PDG, le succès de l'AMA sera collectif et l'AUDA-NEPAD se réjouit de poursuivre sa collaboration en faveur d'une Afrique plus forte, plus sûre et plus saine.