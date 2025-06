Madagascar: RN4 - Deux morts et onze blessés dans une sortie de route

Un grave accident de la route s'est produit ce samedi 1er juin, aux environs de 19h, sur la Route Nationale 4, au PK 32+200, dans la commune d'Ampanotokana, district d'Ambohidratrimo. Un 4x4 pickup, appartenant à une grande banque malgache, a quitté la chaussée au PK 32+200 sur la RN4, avant de s'écraser dans un ravin profond d'environ 20 mètres. Le véhicule, qui transportait 13 passagers à destination d'Antananarivo après une fête familiale, a été victime d'un excès de vitesse combiné à une descente en virage dangereuse et à une surcharge manifeste.

Le véhicule, un Nissan transportant treize passagers à destination d'Antananarivo, revenait de Fihaonana, dans le district d'Ankazobe. La surcharge du véhicule, combinée à une vitesse excessive et à une configuration routière sinueuse, serait à l'origine du drame, selon les premières constatations de la gendarmerie. Un homme de 24 ans a été tué sur le coup tandis qu'une douzaine d'autres personnes ont été blessées. Le bilan s'est aggravé avec le décès d'un second blessé survenu avant-hier à l'hôpital. Le nombre de blessés est de onze, dont plusieurs enfants, femmes et jeunes adultes, âgés de 7 à 57 ans.

Le chauffeur figure parmi les blessés. Toujours hospitalisé, son audition reste en attente pour permettre à l'enquête de progresser. La gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Les premiers éléments pointent la surcharge du véhicule, la vitesse excessive, et la configuration dangereuse du tronçon comme facteurs clés.

Des expertises techniques sont en cours. Cet accident, malheureusement emblématique des trajets familiaux surchargés, rappelle l'importance du respect strict des règles de sécurité routière, en particulier sur les axes comme la Rn4 et Rn2, souvent accidentogènes en zones de relief. Les autorités appellent les usagers à éviter les surcharges et à adapter leur vitesse, surtout de nuit et en zone sinueuse.