Madagascar: Visite de Nataša Pirc Musar - Une école inaugurée chez Akamasoa, fruit de la coopération Slovénie-pays

Dans l'enceinte de la communauté fondée par le Père Pedro, une nouvelle page s'est écrite ce week-end à Akamasoa. Une école, bâtie grâce à la coopération entre la République de Slovénie et Madagascar, a été officiellement inaugurée en présence de la présidente slovène et du président de la République, Andry Rajoelina.

La tenue, hier, d'une cérémonie pendant laquelle les mots ont laissé place aux symboles, notamment celui de l'amitié, du partage et de la foi en l'avenir, a marqué la deuxième et dernière journée de la visite d'Etat de la présidente de la Slovénie, Nataša Pirc Musar, dans le pays. Durant son discours, le président de la République Andry Rajoelina a exprimé son attachement profond à Akamasoa, qu'il a qualifié de « tanàna mamiratra », soulignant son rôle central dans l'éducation et l'élévation de milliers de jeunes malgaches.

Félicitant ainsi le père Pedro Opeka pour son engagement indéfectible depuis 1989, Andry Rajoelina a rendu hommage à un homme qu'il considère comme «parrain » de toute une génération, ayant « transformé la misère en dignité par le biais du savoir et de la spiritualité ». « Si l'éducation partout à Madagascar était comme celle d'Akamasoa, mise en place par le Père Pedro, nous vaincrons la pauvreté », a martelé le président de la République. Il a également salué les performances scolaires remarquables des élèves d'Akamasoa, avec un taux de réussite de 96% au CEPE et de 97% au baccalauréat, qu'il a qualifiées de « performances incroyables », fruits d'un environnement propice et discipliné. Il a aussi assuré que l'État malgache poursuivra son engagement en faveur d'Akamasoa.

Engagement indéfectible

« L'ouverture d'une école est une fête pour n'importe quelle communauté dans le monde », a d'emblée rappelé Nataša Pirc Musar, soulignant que l'école est une « porte ouverte vers le savoir » et un chemin vers l'émancipation des jeunes esprits. Mais au-delà de l'infrastructure, ce sont les valeurs portées par le projet qui ont été célébrées. « Cette école est le fruit d'une coopération sincère entre nos deux pays, bien plus profonde qu'une simple diplomatie. Elle incarne ce que vous appelez ici le fihavanana, ce lien de solidarité et d'humanité qui nous unit », a déclaré la présidente slovène, saluant également l'engagement indéfectible du Père Pedro. Ce dernier, figure de la lutte contre la pauvreté à Madagascar, a reçu les éloges appuyés de la cheffe d'État européenne, qui a reconnu en lui une voix portée par l'action, loin des discours creux.

L'école, construite avec l'appui de la Caritas Slovène et de la Fondation Alma, est équipée de fournitures pédagogiques, de matériel sportif et d'outils destinés à stimuler la créativité des élèves. Une dotation rendue possible grâce à l'engagement de nombreux citoyens et entreprises slovènes. « L'avenir de notre monde réside dans notre capacité à partager », a rappelé la présidente slovène, citant le Père Pedro. Évoquant son propre parcours de mère, elle a exprimé sa fierté d'avoir pu contribuer à offrir aux enfants d'Akamasoa un cadre propice à l'apprentissage et à l'épanouissement.