Madagascar: Jirama - Nouveau statut pour redresser la société et apurer ses dettes

La Jirama devient une Société anonyme à participation de l'État, avec 2 600 000 actions de 20 000 ariary chacune, appartenant en totalité à l'État malgache. Toutefois, une augmentation du capital social est possible, selon l'article 7 du nouveau statut.

Cette nouvelle structure marque une étape clé dans le plan de redressement de la société, tout en répondant aux exigences de la Banque mondiale, condition essentielle pour que Madagascar accède à l'aide budgétaire de cette institution de Bretton Woods. D'après le nouveau statut publié dans le Journal officiel de la République de Madagascar du 15 avril 2025, la Société anonyme à participation publique garde sa dénomination Jirama (Jiro sy Rano Malagasy), mais sa gestion est renforcée pour répondre aux exigences internationales de gouvernance et de transparence.

En effet, de par son nouveau statut, la Jirama reste une entité contrôlée par l'État malgache, qui détient l'intégralité de son capital social, soit 52 milliards d'ariary. L'État assure également la direction stratégique et administrative de la société à travers les ministères en charge des Finances, de l'Énergie et des Hydrocarbures, ainsi que celui en charge de l'Eau, qui exercent des tutelles respectivement financières et techniques.

Renforcement

Selon notre source, la réorganisation vise à répondre aux défis structurels de l'entreprise, tout en respectant la politique de transition énergétique de Madagascar. L'entreprise se concentre désormais sur la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique, incluant les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité, tout en assurant la gestion de l'approvisionnement en eau potable. L'objectif est de moderniser et de pérenniser les infrastructures, en réduisant la dépendance aux énergies fossiles, conformément aux objectifs nationaux en matière de développement durable et de transition énergétique. Par ailleurs, la société sera administrée par un Conseil d'administration composé de neuf membres, dont un représentant de la Présidence de la République, un représentant de la Primature, trois représentants de l'ensemble des ministères concernés, ainsi que trois représentants du secteur privé et un représentant des consommateurs. Ce Conseil aura pour mission de définir la stratégie de la société, de superviser les opérations et de nommer les dirigeants de l'entreprise.

L'Etat, seul actionnaire

Un Comité de redressement a également été mis en place pour superviser la gestion et assurer le suivi du redressement financier et technique de la société. Ce comité, composé d'experts et de consultants externes, aura pour rôle d'optimiser les processus internes, de contrôler les finances et de proposer des réformes visant à améliorer la performance opérationnelle. Malgré ce nouveau statut et la volonté d'améliorer l'efficacité, l'État reste le seul actionnaire et ne prévoit pas, pour le moment, d'ouvrir le capital à d'autres investisseurs. Selon des sources proches du dossier, cette décision s'inscrit dans une volonté de garder le contrôle stratégique sur les ressources naturelles du pays, en particulier l'eau et l'électricité, qui sont essentielles pour le développement économique et social de Madagascar.

Défis à venir

Le redressement de la Jirama s'opère dans un contexte économique difficile, marqué par des dettes importantes et des infrastructures vieillissantes. La mise en place de ce nouveau statut constitue cependant une étape cruciale pour redonner à la société une base financière solide et une gouvernance claire. Les mois à venir seront décisifs pour observer si cette restructuration parvient à rétablir la confiance dans l'entreprise et à améliorer la fourniture d'électricité et d'eau potable à travers le pays. Le plan de redressement de la Jirama est donc un enjeu majeur pour Madagascar, car il s'agit d'assurer une gestion plus responsable et transparente des ressources publiques, tout en garantissant un accès à des services essentiels pour la population.