Madagascar: Mois de l'enfance - Les écoliers lancent un message fort à Antsiranana

Le mercredi 4 mai dernier, les écoliers et élèves des écoles primaires et collèges se sont réunis à la salle de spectacle de Banja, la grande Maison de la Communication et de la Culture, assistés par les autorités locales notamment madame le préfet d'Antsiranana, Hermine Tsirinary ; monsieur le directeur régional de l'Éducation nationale, Jean Edmond Zafy ; madame la cheffe de la Circonscription scolaire du district Diego I, Antonia Rasolondrabary, ainsi que les représentants du gouverneur de la région, et du département régional de la population et de la solidarité.

La salle a été animée par une pièce de théâtre interprétée par les élèves de l'École publique primaire du fokontany Lazaret, en collaboration avec les enfants malentendants de la SeFaMa. Cette représentation, destinée à sensibiliser sur les droits fondamentaux de l'enfant, notamment le droit à l'assistance, a transmis un message poignant. Cependant, de nombreux foyers continuent de faire travailler leurs enfants. Pourtant, l'État s'efforce de distribuer des kits scolaires pour alléger les charges des parents. Par ailleurs, les responsables de la Direction de la population et de la solidarité doivent également prendre des mesures urgentes concernant ces enfants âgés de 5 à 10 ans, visibles dans les rues d'Antsiranana. Le matin, ils vendent des oignons au marché ; le soir, ils mendient. « Il faut tout un village pour éduquer un enfant », dit un proverbe africain. L'éducation est donc un travail multisectoriel, d'autant plus que l'enfant est le futur de la nation. Le pays a besoin d'une jeunesse instruite, consciente de ses droits et devoirs, et appelée à devenir des citoyens responsables.

En effet, cet événement stimule le public présent à prôner les valeurs universelles. Quelque part, la pauvreté n'est en aucun cas une excuse. Les enfants doivent s'épanouir avec le peu qu'ils ont à leur disposition. Et les parents feront en sorte que ceux-ci ne manquent de rien. C'est une obligation ! Faire porter un lourd fardeau aux enfants est condamnable même si la vie est dure.