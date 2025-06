Madagascar: Tournoi des Forces de Défense et de Sécurité - Le MJS offre des équipements sportifs

Dans le cadre de la célébration du 65ᵉ anniversaire de l'Indépendance, le Ministère de la Défense organise un tournoi baptisé « Tournoi des Forces de Défense et de Sécurité », une compétition sportive réunissant les corps militaires et de sécurité autour de plusieurs disciplines.

Dans un esprit de solidarité gouvernementale et afin de soutenir la préparation de cet événement marquant, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, dirigé par Marson Moustapha, a fait don de matériels et équipements sportifs au Ministère de la Défense, ce mardi. La remise de ces équipements a été marquée par une cérémonie sobre et fraternelle à Ampahibe. Ces équipements sont composés de ballons, jeux de maillots et coupes.

Lors de son discours, Marson Moustapha a réaffirmé l'importance de cette fête nationale pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports, dont le devoir est de contribuer à la réussite de la célébration, qui est aussi celle des Forces Armées. En réponse, le Général Sahivelo Monja Lala Delphin, Ministre de la Défense, a exprimé sa gratitude et son appréciation pour cette initiative de soutien et de coopération : « L'arrivée de ce don est un honneur, que nous accueillons à bras ouverts. » Le Secrétaire Général du Ministère, Mioty Andriamparany, ainsi que le Directeur Général par intérim, Harinirina Brice Rajohanesa, ont également assisté à cette cérémonie de remise des dons, accompagnés de plusieurs collaborateurs du ministère.