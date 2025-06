Madagascar: Tennis de table - Fabio rakotoarimanana - « Fier de ramener des médailles d'or pour Madagascar »

L'expatrié de Lille, Fabio Rakotoarimanana, âgé de 21 ans, vient d'arracher la troisième médaille d'or en simple et par équipe au championnat d'Afrique de l'Est. L'olympien de Paris s'est ainsi qualifié pour le sommet continental à Kigali, du 12 au 19 octobre.

Étant le favori et champion en titre, comment avez-vous géré le tournoi ?

C'est la troisième fois que je remporte la compétition, aussi bien en équipe qu'en individuel, je tiens donc à coeur de participer et aussi de gagner, même si c'était contre un ami à moi. Notre objectif au début de la compétition est forcément de ramener les médailles d'or. Si ce n'était pas moi, cela aurait très bien pu être Antoine, peut-être l'année prochaine ou les années qui arrivent. Pas de souci pour cela. De toute façon, mon objectif est de ramener les médailles d'or pour Madagascar par équipe et en simple. Je sais qu'il y a aussi quelques jeunes d'Ouganda et de Maurice qui commencent vraiment à progresser. Il faut rester concentré et rigoureux.

Résumez un peu votre début et parcours ?

Après le lycée, j'ai suivi une formation pour devenir entraîneur. Mais je n'ai pas fait d'études particulières. Comme beaucoup de passionnés, j'ai choisi de faire de ma passion pour le tennis de table mon métier. Je vis de ma passion aujourd'hui, c'est le plus important. J'espère ravir plus d'échelons et aller le plus loin à l'international (...) Côté sportif, en gros, j'étais qualifié aux Jeux olympiques 2024 à Paris l'année dernière. Cela fait trois ans que je joue pour Madagascar. J'ai pu ramener des médailles d'or au championnat d'Europe avec le champion Félix Lebrun, et d'autres médailles aussi en Europe dans la catégorie des cadets. En Afrique, j'ai aussi gagné beaucoup de médailles : trois en équipe et trois en simple au championnat d'Afrique de l'Est. On était champion d'Afrique en double avec Antoine Razafinarivo en 2023, et médaillé de bronze en double mixte avec Karen Raharimanana. J'ai aussi disputé quatre finales en simple au championnat continental africain...

Comment allez-vous faire pour mieux préparer le championnat d'Afrique continental ?

J'habite en France, je vais profiter de la fin de la saison par équipes pour prendre quelques vacances fin juin et début juillet. Après, en été, je vais poursuivre mon entraînement à Lille. On va s'entraîner dur avec l'équipe pro et le nouveau centre qui arrive. L'objectif est de bien me préparer pour le championnat d'Afrique continental prévu entre septembre et octobre (...) Mon projet à long terme est d'aller plus loin au championnat du monde. Ce n'est pas facile, mais je continue à m'investir en participant à davantage de compétitions WTT. Cela demande des moyens financiers, mais il faut investir, pour montrer que Madagascar est capable de réaliser de bons résultats, même au championnat du monde...

Pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre projet avec Jonathan Nativel ?

Il vient d'arriver récemment, pour l'instant, nous n'avons pas de programme précis. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais revenir ici. Nous avons prévu d'organiser un petit atelier avec des enfants et des gens du pays. En ce qui me concerne, je reste engagé avec Madagascar jusqu'à la fin de ma carrière, et j'espère pouvoir représenter le pays le plus longtemps possible.