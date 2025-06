Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité au Centre-Nord - La commune de Mané brandit l'arme de la cohésion sociale

Présidée par le préfet du département, Wendinconté Alain Kiemtoré, la délégation spéciale communale de Mané dans la province du Sanmatenga a, avec le soutien des corps constitués, des ressortissants et des Organisations de la société civile (OSC) de ladite commune, organisé une journée communale des communautés le 15 mai 2025. Tenue en marge de la Journée nationale des coutumes et des traditions, celle-ci a été placée sous le thème : « Le vivre-ensemble des communautés, facteur de résilience face à l'insécurité ».

A l'instar d'autres communes du Burkina Faso, la commune rurale de Mané dans la province du Sanmatenga, région du Centre-Nord, n'a pas été épargnée par la crise sécuritaire préoccupante à laquelle le pays est confronté depuis quelques années. En plus de mettre à rude épreuve la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les différentes communautés qui y vivaient, cette situation d'insécurité avait occasionné un déplacement massif des populations et une fermeture des services de l'administration et sociaux de base dans certaines localités de la commune.

Grâce à l'engagement des forces combattantes, notamment les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et la résilience des communautés, l'on assiste depuis août 2024 au retour des populations déplacées dans leurs localités d'origine, à la réouverture des services sociaux de base et de l'administration ainsi qu'à une reprise progressive des activités socio-économiques dans la commune.

Afin de renforcer la cohésion sociale et la résilience de ses administrés, la délégation spéciale communale de Mané a, sous le leadership de son président, le préfetWendinconté Alain Kiemtoré, initié une journée communale des communautés. Placée sous le thème « le vivre-ensemble des communautés, facteur de résilience face à l'insécurité », cette trouvaille a bénéficié de l'adhésion et du soutien des communautés locales avec à leur tête, le chef du canton de Mané, Naaba Sinbdo, des ressortissants, des corps constitués, des partenaires et des OSC de la commune.

L'initiative a tenu toutes ses promesses

Présidée par le secrétaire général de la province, Pasnewindé Ouédraogo, représentant le haut-commissaire du Sanmatenga,Idrissa Gamsonré, la cérémonie de la 1re édition de la journée communale des communautés de Mané a été parrainée par une dizaine de personnalités et acteurs de développement de la commune parmi lesquels, le général à la retraite, Naaba Saaga de Baskouda.

Ayant tenue toutes ses promesses, celle-ci a été marquée par plusieurs activités. On peut citer, entre autres, une course des chevaux, une course cycliste féminine, un exposé sur le thème de la journée, des prestations de troupes artistiques des différentes communautés, un défilé des élèves et des communautés, une exposition de mets et d'articles locaux et un match de football entre une sélection du centre-ville de Mané et le village de Ouenané.

A la tribune des interventions à l'occasion de la cérémonie de la dite journée, qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'école primaire publique de Mané-centre, le chef du canton, Naaba Sinbdo, et le représentant des parrains, Sambo Ouédraogo, se sont tous félicités de l'initiative. Ils ont invité les populations à conjuguer leurs efforts aux côtés des services de l'Etat et des partenaires au développement afin de contribuer au renforcement de la paix et de la bonne cohabitation entre les communautés dans la commune.

Le président dedélégation spéciale communale, Wendinconté Alain Kiemtoré, a, d'entrée demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de tous les Burkinabè tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie. Outre le renforcement de la cohésion sociale dans la commune, a-t-il indiqué, cette initiative a pour objectifs spécifiques, entre autres, de créer un cadre d'échanges entre les différentes communautés ; d'identifier les maux susceptibles de compromettre le vivre-ensemble ; de relever les pratiques et les valeurs culturelles de promotion du vivre-ensemble ; de proposer des solutions pour le renforcement de la cohésion sociale dans la commune et de cultiver l'esprit de pardon et de tolérance au sein des communautés.

Satisfait de l'initiative et de la grande mobilisation à la faveur de cette journée, le secrétaire général de la province, Pasnewindé Ouédraogo, a exhorté l'ensemble des différentes couches sociales de la population locale à s'investir quotidiennement au niveau des familles, des villages, des quartiers et entre les communautés pour une pérennisation de ces activités de promotion de la cohésion sociale, de la tolérance et de la paix dans la commune.