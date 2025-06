Madagascar: Vangaindrano - Un détenu attaque au couteau trois personnes

Un prisonnier, accompagné de son fils, s'est rendu chez son frère pour l'attaquer au couteau, mardi, à Vohitsirika, commune de Matanga, district de Vangaindrano.

La victime, âgée de 54 ans, et deux autres membres de sa famille, de 33 et 40 ans, ont été charcutés. Ils sont maintenant à l'hôpital. Des plaies ouvertes ont été constatées à la cheville et à la joue, et l'un des blessés a eu les doigts tranchés.

L'auteur de ces coups et blessures volontaires est un détenu de la maison centrale de Vangaindrano. Les autorités judiciaires ont confirmé qu'il y est incarcéré depuis le 4 septembre 2024, après avoir été reconnu coupable de destruction de culture d'autrui et condamné à un an de prison. Il n'a pas encore purgé toute sa peine. Pourtant, il est sorti de l'établissement et a commis un nouveau crime.

L'administration pénitentiaire a expliqué qu'il se trouvait en corvée externe, envoyé chercher du bois de chauffe. Trois gendarmes dépêchés sur place l'ont retrouvé et reconduit en détention, en attendant son interrogatoire. Les victimes, quant à elles, ne sont pas encore en mesure de s'exprimer.