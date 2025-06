Sénégal: Conseil des ministres - Les 4 points essentiels

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 juin 2025, qui est son 50ème depuis son accession au pouvoir, le Président de la République a mis l'accent sur quatre thématiques importantes. Les voici :

1 - Dialogue national

Bassirou Diomaye Faye a débuté ce Conseil des ministres en remerciant tous les participants au Dialogue national sur le système politique, qui s'est clôturé ce mercredi. Saluant « l'esprit patriotique constructif et le sens des responsabilités qui ont animé toutes les forces vives de la Nation et l'ensemble des parties prenantes durant cette rencontre », le Président de la République a assuré que cela permettra d'asseoir un consensus durable sur les différents axes d'amélioration, ainsi que sur les réformes politiques et institutionnelles susceptibles de renforcer le rayonnement démocratique du Sénégal, dans le respect des convictions de chaque citoyen. Toujours selon le Chef de l'État, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en oeuvre les recommandations consensuelles issues du Dialogue.

2 - État - Syndicats - Patronat

Dans la même veine, le Président a remis sur la table la nécessité de renforcer le dialogue social tripartite (Gouvernement, Syndicats, Patronat), notamment à travers la mise en oeuvre du Pacte national de stabilité sociale, qui devrait permettre au Sénégal d'atteindre une croissance inclusive et durable.

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye est convaincu que le Haut Conseil du Dialogue social jouera un rôle crucial dans la facilitation, la vulgarisation et le suivi de la mise en oeuvre des engagements tripartites contenus dans le pacte signé le 1er mai 2025. À cet effet, il a exhorté le Premier ministre, le ministre du Travail et celui des Finances à « veiller au renforcement des moyens d'intervention du Haut Conseil du Dialogue social afin de mieux accompagner le respect des mécanismes du dialogue social dans tous les secteurs. »

Par ailleurs, soucieux de prévenir les conflits, le Chef de l'État souhaite que les différents départements ministériels mettent en place des Comités sectoriels territoriaux du dialogue social, et procèdent à l'actualisation et à la signature des conventions collectives dans les différentes branches d'activité. En outre, le gouvernement devra être à l'écoute des acteurs économiques et sociaux, tout en veillant à l'application effective des droits des travailleurs, dans le strict respect des lois, règlements et conventions internationales.

Dans cette logique, il a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko d'accélérer le processus législatif autour du projet de loi sur la souveraineté économique. Cette initiative vise à affirmer la volonté de l'État de transformer l'activité économique nationale, tout en soutenant la compétitivité des entreprises locales.

3 - Les filières horticoles au coeur des priorités

Poursuivant ce Conseil des ministres, le Chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde pour assurer la commercialisation optimale de la production maraîchère locale, ainsi que la préservation durable des filières horticoles. Il a notamment souligné les difficultés de conservation et de commercialisation qui menacent la survie de plusieurs filières, en dépit d'une production maraîchère abondante et de grande qualité.

Il souhaite donc que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour aménager des unités de stockage et de conservation des produits horticoles dans plusieurs localités du pays. À cet effet, il a confié au Premier ministre la responsabilité de piloter ce projet, en partenariat avec les acteurs privés nationaux.

En outre, le Président a exhorté le Premier ministre, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, ainsi que le Secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, à « mettre en oeuvre une stratégie de commercialisation de la production agricole et horticole nationale, en lien avec l'évolution de la campagne de production. » Il a souligné la nécessité de mieux organiser les marchés agricoles, en les modernisant et en les articulant à la mise en place, à terme, d'une Bourse nationale des produits agricoles impliquant l'ensemble des segments (financement, production, prix, transformation, commercialisation, etc.).

4 - Tabaski et Popenguine, symboles du syncrétisme religieux

Le Chef de l'État a ensuite abordé le volet religieux, en commençant par la Tabaski, célébrée ce samedi 7 juin par la majorité des Sénégalais. Il a ainsi adressé ses meilleurs voeux à la Oummah islamique, en particulier à la communauté musulmane du Sénégal, et prié pour un Sénégal de paix, de prospérité et de solidarité. Il a profité de l'occasion pour féliciter le gouvernement pour les mesures prises depuis avril afin de faciliter la fête : approvisionnement correct en moutons et en produits de consommation courante à des prix accessibles. Concernant les déplacements, il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation routière, dans des conditions optimales.