Sénégal: Le foncier, la protection sociale et l'hivernage au coeur des préoccupations du Premier ministre

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 juin, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis l'accent sur trois thématiques centrales : la gestion des litiges fonciers, la gouvernance du système de protection sociale et la prévention des risques liés à l'hivernage.

Gestion des litiges fonciers

Ousmane Sonko a d'abord souligné le nombre élevé de réclamations et de demandes d'arbitrage qui parviennent chaque jour à la Primature, émanant de citoyens désireux de faire respecter leurs droits. Il a également précisé qu'entre 2024 et 2025, la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DGSCOS) a reçu des milliers de plaintes foncières qui n'ont pas encore été réglées.

Le Premier ministre a regretté que l'accaparement des terres, aussi bien en milieu urbain que rural, continue de poser problème, portant atteinte à la cohésion sociale et au développement économique. Il a ainsi demandé aux structures concernées de mettre en place une réponse efficace et diligente à cet enjeu majeur.

Dans ce cadre, il a annoncé la stabilisation des Termes de Référence pour une réforme foncière globale et inclusive. Il a poursuivi en expliquant que les assiettes récupérées à la suite des vérifications foncières menées dans plusieurs projets d'aménagement urbain - comme le Plan d'Urbanisme de Détail (PUD) à Dakar, les lotissements de Daga Kholpa et de Mbour 4 - feront l'objet d'une valorisation stratégique, notamment dans le cadre du développement de logements sociaux.

Par ailleurs, les propriétaires ayant justifié la régularité de leurs attributions sont progressivement rétablis dans leurs droits.

La sécurité sociale et ses défis

Concernant ce volet, le Premier ministre a présenté un diagnostic complet qui met en lumière les nombreux défis du système de sécurité sociale sénégalais. Parmi ces défis figurent notamment la gouvernance, l'étendue de la couverture et la qualité des prestations.

Il a souligné que la couverture actuelle des institutions de sécurité sociale reste insuffisante et ne prend pas en compte certaines catégories de travailleurs, notamment les indépendants et ceux de l'économie informelle. Malgré les initiatives visant à étendre cette couverture, des insuffisances persistent.

Il a également relevé que le système de retraite souffre d'une faiblesse des pensions, compromettant la qualité de vie des retraités.

Constatant un émiettement de l'architecture institutionnelle, qui entrave la mise en oeuvre d'une politique sociale cohérente et unifiée, le Premier ministre a plaidé pour des changements structurels. Ainsi, il a demandé au ministre en charge du Travail d'engager une réflexion sur la possible fusion de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et de la Caisse de Sécurité sociale (CSS) en une grande institution unifiée.

Il a également insisté sur la nécessité, en concertation avec le Ministre Secrétaire général du Gouvernement, d'adopter rapidement le nouveau Code de sécurité sociale.

Prévention des risques liés à l'hivernage

Pour conclure, Ousmane Sonko a abordé la prévention des risques graves liés à l'hivernage, un sujet qui l'interpelle particulièrement. Afin de limiter les inondations, les crues, les noyades, les maladies hydriques, les accidents électriques liés à la foudre, l'insécurité routière et le péril acridien, plusieurs mesures de prévention ont été mises en place lors des conseils interministériels précédents.

Cependant, le Premier ministre ne compte pas s'arrêter là. Il a exhorté les ministres en charge des secteurs concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir ces risques et, en cas de survenance, de limiter les conséquences.

Enfin, il a invité l'Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) à faciliter l'accès des populations aux informations météorologiques. Cette mesure vise à aider les agriculteurs, éleveurs, usagers de la route, marins pêcheurs et autres travailleurs de la mer à mieux se prémunir contre les dangers éventuels.