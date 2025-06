La Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale de l'environnement autour du thème : « Mettons fin à la pollution ». À cette occasion, le ministère de l'Environnement organise une quinzaine nationale dédiée à l'environnement, au développement durable et à la transition écologique.

Lors de l'ouverture de cette quinzaine à Treichville, le 4 juin, le directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Environnement, Parfait Kouadio, a souligné que la pollution plastique constitue un fléau mondial, menaçant la biodiversité, la qualité des sols et la santé humaine.

Pour y faire face, il a appelé les populations à adopter des comportements responsables, en menant des actions citoyennes durables. « Je vous invite à instaurer partout des "Journées zéro sachet plastique" », a-t-il lancé, précisant que « ce thème n'est pas un simple slogan, mais un appel à la conscience, à l'action et à rompre avec nos habitudes destructrices ».

Il a ajouté qu'il s'agit d'un devoir collectif pour agir sans tarder. « Il est temps de faire bouger les lignes. Cela implique d'accélérer la transition vers une économie circulaire dans laquelle le plastique est utilisé de manière raisonnée, réutilisé, recyclé ou remplacé. Il faut mobiliser chaque citoyen autour de gestes simples mais puissants, comme réduire sa consommation de plastique, trier ses déchets, sensibiliser son entourage et soutenir les initiatives durables », a-t-il conseillé.

Chaque année, plus de 430 millions de tonnes de plastique sont produites, dont une grande partie finit comme déchet persistant. Présent dans des secteurs variés, de l'agriculture à la pêche, le plastique libère des microplastiques dans l'environnement. Il devient urgent de sortir de ce modèle de consommation et de promouvoir une économie circulaire.

Le directeur de cabinet a exprimé sa reconnaissance aux partenaires nationaux et internationaux pour leur soutien dans la lutte contre la pollution plastique. Il a recommandé l'organisation de journées de sensibilisation et de nettoyage afin de générer un impact à l'échelle nationale.

Pour sa part, Blerta Cela, Représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en Côte d'Ivoire, a exhorté à bâtir une Côte d'Ivoire « plus verte et résiliente ». Elle a salué les initiatives environnementales menées sous le leadership du ministre de l'Environnement, citant notamment les campagnes de reboisement, symbole de l'engagement du gouvernement en faveur de la planète et des communautés.

Elle a également mentionné le développement en cours de lois sur le changement climatique et la mise en place d'un marché du carbone, destinés à financer des projets durables. Selon elle, les termes « citoyen écoresponsable » mettent en lumière l'importance de chaque geste individuel. Des projets concrets, comme la transformation des déchets plastiques et l'adoption de pratiques agricoles responsables, sont déjà en cours pour protéger l'environnement et les générations futures.

À son tour, la directrice générale de l'Environnement, N'Tain Jeanne, a évoqué la mise en oeuvre de la politique environnementale nationale face aux défis majeurs que sont le changement climatique, la pollution et la déforestation. Elle a rappelé que le ministère organise des campagnes de sensibilisation et que la quinzaine nationale de l'environnement constitue une opportunité de promouvoir le développement durable.

L'édition 2025 comprend des célébrations dans plusieurs villes, notamment Abidjan, Sassandra, Jacqueville et Korhogo, autour de la lutte contre la pollution plastique. Ces événements visent à mobiliser citoyens et experts dans un dialogue constructif pour un avenir durable.