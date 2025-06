Madagascar: Match amical - Les Barea entament le stage en France

Troisième test pour le technicien franco-portugais. Les protégés du coach Corentin Martins débarquent petit à petit en France. Les Barea y effectuent, à partir de ce jeudi, un stage en vue du match amical contre la RD Congo ce dimanche 8 juin au stade de la Source à Orléans. La délégation de Madagascar, composée de cinq joueurs et du staff local, a débarqué hier en terre française.

Outre les deux locaux, Elysée Tony Randriamanampisoa et Radoniaina Rabemanantsoa, trois autres expatriés, à savoir le défenseur Rajo Razafindraibearimihanta, dit Berajo, le milieu John Baggio Rakotonomenjanahary et l'attaquant Arnaud Randrianantenaina, ont fait le détour au pays pour prendre le même avion que les locaux. Le staff local, composé du coach adjoint Andry Hildecoeur Henintsoanarivo, du médecin et des deux kinésithérapeutes de l'équipe, ainsi qu'un dirigeant au sein de la fédération, fait partie de la délégation.

Le sélectionneur franco-portugais a convoqué vingt-quatre joueurs pour ce rassemblement, dont deux nouveaux venus, six revenants et quinze retenus des cinquième et sixième journées qualificatives à la Coupe du monde 2026. Ce match amical contre la RDC entre dans le cadre de la préparation des Barea aux septième et huitième journées, prévues début septembre.