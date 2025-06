Sénégal: Hajj - Les pèlerins sur le site d'Arafat ce jeudi

Des milliers de pèlerins seront ce jeudi, à Arafat, l'un des sites sacrés les plus importants et l'une des stations majeures du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam.

Plus d'un million et demi de pèlerins sont arrivés en Arabie Saoudite pour accomplir le 5ème pilier de l'Islam.

Ils rejoindront la station d'Arafat depuis le site de Mina où certains ont passé la nuit de mercredi à jeudi.

Arafat est situé à environ 18 kms de la Mosquée Al-Haram, à 10 kms de Mina et 6 kms de Muzdalifah.

D'une longueur et d'une largeur d'environ trois kilomètres, le site est une plaine entourée d'une chaîne de montagnes en arc de cercle.

Le ministère saoudien de la Santé a appelé les pèlerins à la plus grande prudence face à l'exposition directe au soleil, en particulier aux heures de pointe, leur recommandant de respecter scrupuleusement les plans de rassemblement organisés et d'utiliser un parasol lors de leurs déplacements, afin de préserver leur santé et leur sécurité.

Les pèlerins ont commencé à affluer vers Arafat, dès l'aube de ce jeudi, 5 juin 2025, correspondant au 9ème jour du mois Dhoul-Hijja de l'année 1446 de l'hégire.

La présence sécuritaire est renforcée sur place pour faciliter le mouvement des pèlerins. Des hélicoptères survolent les lieux.

Ce jeudi, les pèlerins accompliront les prières de Tisbar (Dhouhr) et Takkusan (Asr) combinées et raccourcies, avec un seul appel à la prière et deux iqama, à la mosquée de Namira.

Au coucher du soleil, ils quitteront Arafat pour se rendre à Mouzdalifa, où ils accompliront les prières du Maghreb et de l'Icha.

Ils y passeront la nuit, suivant l'exemple du Prophète (PSL).

C'est à Arafat que le prophète Mohamed (PSL) s'est rendu lors de son pèlerinage d'adieu au cours duquel il a prononcé son célèbre sermon et a proclamé l'achèvement de la religion par ces paroles d'Allah : "Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai approuvé pour vous l'islam comme religion".

La tradition rapporte que le passage d'Arafat est un pilier sans lequel le Hajj sera invalide.

Sur place, les pèlerins vont passer la journée dans une dévotion totale, dans la simplicité du port vestimentaire, signe d'une égalité parfaite, priant le Seigneur les mains levées, implorant le pardon et la miséricorde.

Pour le Hajj 2025, la municipalité de La Mecque a fini d'entreprendre des travaux dont l'objectif est d'améliorer les conditions d'accueil sur le site.

Selon l'Agence saoudienne de presse (SPA), les travaux réalisés par les centres de services de la municipalité incluent la préparation des routes, la modernisation des réseaux d'éclairage, l'entretien des équipements publics, l'intensification des efforts de nettoyage et d'assainissement de l'environnement, ainsi que la lutte contre les vecteurs de maladies.

Les pèlerins sont arrivés, mercredi, à Mina, à sept kilomètres de La Mecque, où ils sont logés sous les tentes blanches.

Ils sont arrivés à bord de bus encadrés par des milliers d'agents de sécurité de divers secteurs.

Mercredi soir, des milliers de pèlerins se sont rendus à la mosquée Al-Khayf, pour prier.