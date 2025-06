Afrique: CHAN 2024 - À la rencontre de Tarik Sektioui, le sélectionneur du Maroc

Alors que le Maroc vise à prolonger son règne sur le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN), la mission de Sektioui est limpide : mener les Lions de l'Atlas vers un troisième sacre consécutif dans cette compétition.

Le technicien marocain, aguerri et expérimenté, n'est pas étranger au succès, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. À l'approche du CHAN, tous les projecteurs sont braqués sur Sektioui et sa capacité à faire perdurer l'héritage marocain dans ce tournoi prestigieux.

Fiche du sélectionneur : Tarik Sektioui

Nom : Tarik Sektioui

Lieu de naissance : Maroc

Âge : 47 ans

Équipe actuelle : Maroc

Parcours et faits marquants

Tarik Sektioui a débuté sa carrière de joueur au Maghreb de Fès, avant de prendre la direction de l'Europe, où il a porté les couleurs de clubs réputés comme le FC Porto au Portugal, l'AJ Auxerre en France ou encore Marítimo, toujours au Portugal.

Devenu entraîneur, il a marqué de son empreinte le football marocain. Il a dirigé plusieurs formations locales de premier plan, notamment le Maghreb de Fès et la Renaissance Berkane, qu'il a guidée vers des succès en compétitions nationales et continentales. Sektioui a également pris en main les sélections U-19 et olympique du Maroc, confirmant son aptitude à faire émerger les talents tout en obtenant des résultats sur la grande scène.

Philosophie de jeu

Tarik Sektioui se distingue par une approche résolument offensive du jeu. Il prône un football engagé, rythmé et tourné vers l'avant. Ses équipes affichent une volonté constante de bousculer l'adversaire dès le coup d'envoi. Ce parti pris audacieux lui a valu éloges et distinctions, renforçant sa réputation de technicien parmi les plus novateurs du Royaume.

Impact sur les Lions de l'Atlas

L'influence de Tarik Sektioui dépasse le cadre tactique. Son aptitude à insuffler une mentalité de vainqueur et à souder son groupe est déterminante dans la construction d'un collectif solide. En valorisant le jeu d'équipe et une attitude offensive sans complexe, il prépare ses hommes aux exigences du CHAN 2024.

Son lien étroit avec ses joueurs, ajouté à son vécu de haut niveau, fait de lui un leader naturel. À ses côtés, le Maroc entend bien continuer d'écrire sa légende sur la scène continentale.

Le saviez-vous ?

En août 2024, Sektioui a conduit la sélection olympique marocaine à une médaille de bronze historique lors des Jeux de Paris. Un nouvel accomplissement qui vient enrichir son impressionnant parcours d'entraîneur.

Perspectives pour le CHAN 2024

Les enjeux sont colossaux pour Tarik Sektioui et ses Lions de l'Atlas, qui visent un troisième titre consécutif au CHAN. Avec un effectif composé des meilleurs éléments du championnat local et une pression constante de résultats, Sektioui devra maintenir le cap et défendre le statut de favori d'un Maroc conquérant.

Un succès au CHAN 2024 viendrait définitivement asseoir sa place parmi les références du coaching africain, tout en consolidant la position du Maroc en tant que nation phare du football continental. Le compte à rebours est lancé, et sous la conduite de Sektioui, les Lions sont prêts à rugir une fois de plus.