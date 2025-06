Sénégal: Clôture du Dialogue national - Le chef de l'État salue une « séquence démocratique majeure »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a salué ce mercredi la clôture du Dialogue national sur le système politique, tenu du 28 mai au 4 juin à son initiative, le qualifiant de « séquence démocratique majeure » et « d'étape historique » dans la consolidation de la démocratie sénégalaise.

Durant une semaine, représentants des institutions, partis politiques, société civile, universitaires et citoyens engagés se sont réunis dans un esprit d'écoute, de dépassement et de responsabilité pour identifier les limites du cadre institutionnel actuel et proposer des réformes structurelles.

Selon une note de la présidence de la République, le Chef de l'État a exprimé sa « profonde gratitude » envers les participants pour leur engagement républicain et leur contribution à une gouvernance plus moderne, plus transparente et plus efficace. Il a également salué le travail des organisateurs, des experts et du facilitateur.

« Ce moment républicain, porté par la parole et la concertation, marque une volonté claire de refonder nos institutions autour des exigences de souveraineté, de justice et de participation citoyenne », a affirmé le président Faye, insistant sur le caractère évolutif du Dialogue national, appelé à se poursuivre dans le temps comme fondement d'une démocratie vivante.