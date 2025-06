Ile Maurice: Cyclisme - Toréa Célestin et Jeremy Marot en quête de soutien financier

Unis par une belle amitié depuis qu'ils fréquentent le lycée et par la passion du vélo, Toréa Célestin et Jeremy Marot s'étaient promis de participer ensemble à une grande course un jour. L'opportunité s'est présentée avec une invitation pour le Tour de Martinique prévu du 4 au 13 juillet. Mais pour réaliser leur rêve, les deux cyclistes ont besoin d'aide et lancent une cagnotte en ligne.

«Nous avons été invités par une équipe étrangère qui va participer au Tour de Martinique en juillet. Il s'agit de la Global Cycling Team (Ndlr: équipe continentale hollandaise qui avait pris part au Tour de Maurice UCI 2.2 l'an dernier) qui nous offre deux places. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas rater. Ceci, d'autant que le Tour de Martinique est très médiatisé. Si nous réalisons une bonne prestation, nous pourrons être repérés par une équipe sur place et cela peut nous ouvrir d'autres horizons. Nous avons sollicité la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) pour une aide mais elle ne peut le faire car son budget est serré. Nous avons donc lancé une cagnotte en ligne. Nous avons besoin de trouver de quoi payer nos billets d'avions entre Maurice et Paris et ParisMaurice au retour et la moitié du billet Paris-Martinique et Martinique-Paris puisque le comité régional de Martinique finance l'autre moitié. Il nous faut aussi payer les frais de participation qui sont de 110 euros par coureur», nous explique Toréa Célestin.

Celui-ci dit avoir reçu une aide de son club, le Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe-Palco de même que du sponsor, On Track, «surtout pour ce qui est de la nutrition.» «Jeremy a reçu une aide de son club réunionnais, le Club cycliste Saint-Louisien», ajoute-t-il.

Les deux coureurs doivent compléter leur budget d'ici le 25 juin car ils prendront l'avion quatre ou cinq jours plus tard.

Le Tour de Martinique 2025, le 44e du nom, comprendra un prologue et 11 étapes et sera d'une longueur totale de 1077 kilomètres. «Ce Tour sera dur et il y aura des coureurs costauds au départ mais je pense qu'il pourrait me convenir car il correspond à mes qualités de puncheur avec des montées courtes et sèches. Il fera chaud également», précise-t-il.

Parlant de son amitié avec Jeremy Marot, Toréa dira qu'elle date de l'époque où tous deux étaient élèves au Lycée La Bourdonnais. «Nous nous sommes connus, Jeremy et moi, alors que avions commencé à jouer au football. Puis, nous avons arrêté et nous avons commencé à pratiquer le cyclisme ensemble. Nous voulions absolument participer à une grande course ensemble», confie-t-il. Ce rêve se réalisera grâce à la générosité de ceux qui se laisseront touchés par cette cause. Comme le dit si bien Jeremy Marot sur sa page Facebook : «Chaque geste compte»!