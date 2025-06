Ile Maurice: Om Lombard rencontre les ministres Boolell et David pour la mise en route

Une rencontre s'est tenue entre l'entrepreneur engagé, Om Lombard, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, et son junior minister, Fabrice David, le mardi 3 juin, dans les bureaux du ministère de l'Agro-industrie, à Port-Louis. Au cœur des discussions : l'avenir de la toute première ambulance pour animaux à Maurice, une initiative inédite portée par Om Lombard.

Cette réunion intervient à un moment stratégique pour le projet qui, malgré son potentiel révolutionnaire pour les soins animaliers, reste en attente d'une homologation administrative. Le véhicule, un véritable bijou technologique, ne peut encore circuler officiellement en raison d'un manque de classification en tant que véhicule utilitaire. Une formalité, certes, mais qui freine sa mise en service, pourtant essentielle.

Fruit d'une vision portée par Om Lombard - ancien mannequin devenu en chef d'entreprise passionné par la cause animale -, l'ambulance vétérinaire est une clinique mobile entièrement équipée. Depuis décembre 2024, elle est prête à intervenir sur tout le territoire avec à son bord du matériel médical de pointe : échographie, électrocardiogramme, analyseur hématologique, système de perfusion chauffant et bien plus encore.

Cette unité mobile vient renforcer les actions de Vetmania, clinique vétérinaire privée cofondée par Om Lombard et le Dr Jowad Timol, vétérinaire mauricien formé à l'international. Ensemble, ils proposent une alternative moderne et complémentaire au système public, capable de répondre aux urgences et d'offrir des soins spécialisés de proximité.

À l'issue de la rencontre, Om Lombard s'est dit rassuré : «C'était une rencontre très positive, une très bonne réunion avec le ministre Arvin Boolell et son junior minister, Fabrice David. On a parlé du problème que nous rencontrons depuis plusieurs mois maintenant autour de l'immatriculation de notre ambulance pour animaux. Je suis confiant, les ministres m'ont garanti qu'ils vont s'occuper très, très vite du dossier. Je leur fais confiance et j'attends la suite des événements.» Selon Om Lombard, les ministres auraient exprimé leur volonté d'agir rapidement afin de débloquer la situation et de permettre à cette innovation de répondre à l'urgence croissante des soins vétérinaires à Maurice.