Ghana: L'inflation ghanéenne tombe à 18,4 %, la hausse du cedi réduisant les coûts d'importation

TLDR

Le taux d'inflation annuel du Ghana est tombé à 18,4 % en mai, son niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

L'inflation a maintenant ralenti pendant cinq mois consécutifs, après avoir atteint 21,2 % en avril.

Le ralentissement est dû à la forte hausse du cedi et à la baisse des prix mondiaux du pétrole.

Le taux d'inflation annuel du Ghana a chuté à 18,4% en mai, son niveau le plus bas depuis plus de trois ans, grâce à une forte hausse du cedi et à la baisse des prix mondiaux du pétrole, a déclaré mercredi le Service statistique du Ghana. L'inflation a maintenant ralenti pendant cinq mois consécutifs, en baisse par rapport à 21,2% en avril.

Les prix ont augmenté de 0,7% d'un mois sur l'autre, selon Alhassan Iddrisu, statisticien du gouvernement. L'inflation alimentaire est restée élevée à 22,8 %, tandis que les prix des produits non alimentaires ont augmenté de 14,4 %.

Cette baisse intervient alors que la monnaie ghanéenne, le cedi, s'est appréciée de 44 % depuis le début de l'année, ce qui en fait la monnaie la plus performante au monde depuis mardi. La hausse est soutenue par une augmentation des prix de l'or, le Ghana restant le plus grand producteur d'or d'Afrique.

Points clés à retenir

Avec la baisse de l'inflation et le raffermissement du cedi, la pression monte sur la banque centrale du Ghana pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt, qui sont actuellement de 28 %. Les économistes, dont Courage Boti de la GCB Bank, s'attendent à une réduction allant jusqu'à 200 points de base dans les mois à venir.

"Un écart important entre l'inflation et le taux directeur n'est plus tenable", a déclaré M. Boti, suggérant qu'un assouplissement monétaire pourrait être nécessaire pour stimuler la demande intérieure et réduire les coûts d'emprunt dans un contexte d'amélioration des conditions macroéconomiques.