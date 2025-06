Sénégal: Production agricole et horticole - Le chef de l'Etat demande la mise en place d'une stratégie de commercialisation

En Conseil des ministres le 4 juin 2025, le Président de la République a abordé la problématique des mesures de sauvegarde pour la commercialisation optimale de la production maraichère locale et de la préservation durable des filières horticoles.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye à la production maraichère exceptionnelle de cette année qui connait des difficultés de conservation et de commercialisation menaçant la survie de plusieurs filières, a demandé au Gouvernement, sous la direction du Premier Ministre, de prendre toutes les mesures et d'accomplir les diligences qui s'imposent, afin d'assurer, dans les meilleurs délais, en partenariat avec les acteurs privés nationaux, l'aménagement et l'installation d'unités de stockage et de conservation des produits horticoles dans plusieurs localités du pays.

Il a également exhorté le Premier Ministre, le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, le Ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire et le Secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, à mettre en oeuvre une stratégie de commercialisation de la production agricole et horticole nationale, en lien avec l'évolution de la campagne de production.

Selon la même source, il a souligné la nécessité de mieux organiser les marchés des produits agricoles qui doivent se moderniser et s'adosser à la mise en place, à terme, d'une bourse nationale des produits agricoles, impliquant l'intégralité des segments commercialisation, etc.).