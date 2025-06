Sénégal: 27,16 milliards de FCfa mobilisés pour 34 482 bénéficiaires

Le délégué général à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a dressé, hier, un bilan au bout d'un à la tête de cette structure. Aïssatou Mbodji et ses équipes ont pu accorder 48 802 crédits au profit de 34 482 bénéficiaires pour un montant total de 27,16 milliards de FCfa.

Un an déjà que Aïssatou Mbodji est à la tête de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). Elle a profité de la sixième édition du « Ndekki Lionstech » pour dresser un bilan de ses réalisations. Le délégué général de la Der/Fj a d'abord magnifié « une belle aventure humaine et entrepreneuriale ». À ce titre, Mme Mbodji a indiqué que 48.802 crédits ont été accordés à 34.482 bénéficiaires pour un montant total de financement de 27,16 milliards de FCfa.

« Des vies ont été transformées », a-t-elle assuré, ajoutant que la Der/Fj a fait « renaître l'espoir » et posé des actes forts, notamment avec le lancement du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (Pavie 2), un programme structurant doté de 107,2 milliards de FCfa, « pour faire passer l'entrepreneuriat au Sénégal à l'échelle et le programme des 3.000 fermes connectées pour une agriculture intelligente, productive et inclusive ». Concernant les startups tech, elle a précisé que plus de 500 ont été accompagnées « grâce à des financements adaptés, des formations ciblées et un accompagnement de proximité ». Selon lui, un réseau de D-Hubs est déployé dans tous les départements, en partenariat avec la Fondation Mastercard, pour ancrer l'innovation dans les territoires. Des programmes pionniers, comme « Be Yes », « Lionstech Invest », « Game Hub »,

« Anim'Lab », vont, d'après Aïssatou Mbodji, renforcer la structuration de l'écosystème de sa structure ainsi qu'un positionnement international affirmé avec des délégations présentes sur les grandes scènes mondiales de l'innovation. Sur le « Ndekki Lionstech », elle a précisé que c'est un « moment de connexion, d'écoute active et de partage stratégique ».

« C'est aussi, et peut-être surtout, un espace de célébration : celle de notre capacité collective à créer, à innover, à transformer », a expliqué Mme Mbodji. Au cours de cette rencontre, les porteurs de projets ont échangé et partagé leurs expériences avec les acteurs de l'écosystème tech alors que les bénéficiaires ont fait des témoignages sur leurs activités relancées grâce à la Der/Fj. « Rien ne vaut la voix d'une femme qui ose se lancer, d'un jeune qui crée de l'emploi dans son village, d'un porteur de projet qui transforme sa passion en solution », s'est réjoui le délégué général du Der/Fj. « Continuons à oser, à bâtir, à faire entendre la voix de l'entrepreneuriat. L'avenir s'écrit avec nous. Et il commence maintenant », a déclaré Aïssatou Mbodji.

15 startups sénégalaises au Salon « VivaTech 2025 »

Lors de la sixième édition du « Ndekki Lionstech », le délégué général de la Der/Fj a officiellement lancé, hier, la mission au salon VivaTech 2025, qui verra 15 startups sénégalaises parmi les plus prometteuses représenter notre pays à Paris, avec l'appui de l'ambassade de France et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. « Notre présence au VivaTech n'est pas une simple vitrine. C'est une affirmation stratégique », a déclaré Aïssatou Mbodji.

Elle a assuré qu'elle et sa délégation iront à Paris « pour présenter le meilleur de l'innovation sénégalaise, nouer des partenariats structurants et accélérer l'internationalisation de nos champions technologiques ». Au-delà des projets, elle s'est engagée à « bâtir un mouvement porté par l'audace de nos startups, la résilience de nos entrepreneurs, la solidarité de nos écosystèmes et la foi inébranlable en la jeunesse ». « Notre ambition est claire : faire du Sénégal un pôle d'innovation de référence sur le continent », a réaffirmé Mme Mbodji.