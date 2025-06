Congo-Brazzaville: Publireportage - L'Italie et le pays envisagent l'avenir avec confiance

L'ambassadeur de la République d'Italie en République du Congo, Enrico Nunziata, a souligné avec force, le 2 juin lors de la réception relative à la célébration de la fête de son pays aux deux tours jumelles de Brazzaville, que l'Italie et le Congo envisagent l'avenir avec confiance.

La cérémonie marquant le soixante-dix-neuvième anniversaire de la Journée de la République italienne s'est déroulée en présence des membres du gouvernement congolais, des ambassadeurs et représentants des organisations internationales, ainsi que des autres personnalités. La République du Congo a été représentée par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso.

Après l'intonation des hymnes nationaux de l'Italie et du Congo par le Choeur Crédo du Maestro Ghislain Pambou, l'ambassadeur de la République d'Italie, Enrico Nunziata, a pris la parole pour remercier vivement le représentant du gouvernement congolais ainsi que les autres ministres et les autorités présentes pour leur participation qui a témoigné l'amitié et l'estime mutuelles qui lient les deux pays.

Enrico Nunziata a profité de l'occasion pour transmettre les salutations du vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Antonio Tajani, à tous les compatriotes de l'étranger à l'occasion de cet important anniversaire national. En effet, le 2 juin 1946, le peuple italien, par un référendum historique, a choisi la République comme nouvelle forme d'Etat. Un choix qui a sanctionné la naissance d'une Italie fondée sur les principes de démocratie, de liberté, d'égalité et de solidarité.

Ces valeurs, profondément ressenties à l'époque, sont aujourd'hui plus actuelles et nécessaires que jamais, dans un monde marqué par des défis mondiaux, des conflits, mais aussi par de nouvelles opportunités de coopération. « En célébrant cette journée, nous voulons également nous rappeler avec fierté que l'Italie a été l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. L'unité européenne, malgré sa diversité, est une force fondamentale pour faire face aux crises contemporaines, réaffirmant la valeur du dialogue, de paix et du développement durable.

Dans un contexte géopolitique en constante évolution, il est essentiel de rester unis dans les principes qui nous unissent, à la fois en tant qu'européens et en tant que membres responsables de la communauté internationale », a déclaré le diplomate italien.

Un rôle de premier plan joué dans tous les organes de l'ONU

L'Italie, a poursuivi son ambassadeur au Congo, joue un rôle de premier plan dans tous les organes des Nations unies et est un un fervent partisan du multilatéralisme. « Aujourd'hui, nous célébrons également une étape importante pour les relations entre l'Italie et la République du Congo : le soixantième anniversaire des relations diplomatiques. Soixante ans d'amitié, de collaboration et de respect mutuel.

Un lien qui s'est encore intensifié ces derniers temps, notamment grâce à l'action d'ENI au Congo dans le secteur du gaz et à la contribution de nombreuses autres entreprises italiennes, et plus récemment grâce au plan Mattei pour l'Afrique, promu par le gouvernement italien. Un plan qui vise à renforcer les partenariats égalitaires, à valoriser les ressources locales, à investir dans la formation, l'énergie, les infrastructures et l'innovation, dans l'intérêt mutuel et pour une croissance commune », a souligné Enrico Nunziata.

Il a ajouté qu'avec le Congo, l'Italie partage une vision du développement centrée sur la personne, la dignité du travail et la souveraineté des ressources. Les projets déjà en cours et à venir témoignent de cette volonté commune : construire ensemble un avenir de croissance durable, en créant des ponts entre les deux communautés, entre les entreprises, entre les universités et entre les institutions.

Comme l'a démontré la semaine dernière l'organisation conjointe, avec le ministère des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, d'un forum économique bilatéral. « Je voudrais donc exprimer, au nom du gouvernement et de tout le peuple italien, un voeu sincère de prospérité à la République du Congo et à son peuple, et de renforcement continu de nos relations bilatérales. Nous envisageons l'avenir avec confiance! », a conclu l'ambassadeur de la République d'Italie en République du Congo.

Notons que la soirée a été agrémentée par l'orchestre les Bantous de la capitale et le Choeur Credo.