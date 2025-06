Congo-Brazzaville: Infrastructure - L'Ecole génie travaux a désormais une salle de cours et de simulation

La cérémonie d'inauguration du bâtiment de la filière travaux publics situé dans la zone technique de l'Ecole génie travaux, à Makabandilou dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, a été patronnée le 4 juin par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo. Il avait à ses côtés l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, et le général de corps d'armée Régis Colcombet, directeur de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la République française.

Dans son allocution de circonstance, le directeur général de l'Ecole génie travaux (EGT), le colonel-major Armand Pascal Mboumba, a salué les efforts consentis et sans cesse renouvelés par les gouvernements congolais et français dans la réalisation du chantier. Il a souligné qu'au-delà de sa structure physique, ce bâtiment qui va accueillir un simulateur des engins de travaux publics représente la volonté de la tutelle d'adapter la formation militaire aux réalités opérationnelles actuelles en intégrant les nouvelles technologies comme outil pédagogique.

« Celui-ci permettra de développer les gestes élémentaires et techniques liés à la conduite des engins de travaux publics dans les conditions proches du réel ; de contribuer à réduire significativement les erreurs de manipulation endommageant les engins de travaux publics ainsi que le coût d'exploitation grâce à la diminution du nombre de séance d'apprentissage direct sur lesdits matériels », a-t-il déclaré.

Sur le plan technique, il s'agit d'un bâtiment plain-pied de forme rectangulaire de 15,30 mètres de longueur ; 10,30 mètres de largeur et 4,80 mètres de hauteur. Ce bâtiment comprend une salle des cours, une salle de simulation, un magasin et un bloc sanitaire avec un accès facilité par un perron de trois marches et une rampe.

Après l'allocution du directeur général de l'EGT, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a procédé au dévoilement de la plaque commémorative avant la mise à disposition de l'infrastructure aux apprenants de la filière travaux publics.

Pour la petite histoire, l'EGT est le fruit d'une vision partagée par deux chefs d'Etat, à savoir Denis Sassou N'Guesso de la République du Congo et Jacques Chirac, président de la République française en 2006. L'école vit le jour en 2009 et totalise aujourd'hui seize ans d'existence.

Sur son parcours, l'EGT a noué des partenariats dont l'un des plus emblématiques est celui signé en 2019 avec l'Ecole de génie d'Angers. La volonté de raffermir les liens entre les deux écoles sous l'impulsion de la DSCD a conduit leur hiérarchie respective à l'organisation d'un chantier d'application conjoint visant à réaliser les ouvrages au profit de la population en zone rurale et à pratiquer les travaux de construction verticale dans l'enceinte de l'école. « Ce projet ayant été validé par les autorités de tutelle respectives se matérialise aujourd'hui par l'ouvrage présent construit par des officiers stagiaires des divisions d'application des écoles de génie travaux et de l'Ecole de génie d'Angers dans les délais assez courts », a indiqué le colonel-major Armand Pascal Mboumba.

« Je suis ici en qualité de stagiaire. On vient de l'école de génie d'Angers en France pour un stage d'application conjointement avec l'EGT pour une construction des travaux. L'objectif est de réaliser un pont dans le district de Boko et le bâtiment de simulation que nous avons livré à l'école de génie de l'académie Marien-Ngouabi. Nous sommes ici pour cinq semaines ; et cinq semaines divisées en deux équipes dont l'une en ce moment même est à Boko et la nôtre qui a fini les travaux sur le bâtiment ici présente. Je pense que nous avons eu de la chance de venir partager non seulement avec nos camarades congolais, mais aussi avec tous les camarades de l'EGT qui viennent de nombreux pays d'Afrique et l'expérience de manière générale a été profitable à tous... », a commenté, à l'issue de la cérémonie, le lieutenant Dhalluin.

A noter qu'avant la cérémonie d'inauguration, les participants au séminaire ont eu droit à une une visite guidée de différents ateliers, sous la supervision du colonel-major Armand Pascal Mboumba.