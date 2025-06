Congo-Brazzaville: Coopération militaire - Adapter la formation aux enjeux contemporains de sécurité

Dans le cadre de la solidité des relations de coopération militaire entre le Congo et la France et d'un engagement collectif des Etats membres du réseau des écoles nationales à vocation régionale, il s'est ouvert le 3 juin à Brazzaville un séminaire annuel, le cinquième du genre, des écoles de sécurité et de défense soutenues par la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France.

Après Libreville en 2022, Dakar en 2023, puis Djibouti et Addis-Abeba en 2024, c'est Brazzaville qui est à l'honneur pour abriter le grand rendez-vous annuel réunissant les dirigeants du réseau des écoles nationales à vocation régionale, désormais fort de vingt-sept écoles disséminées en Afrique, en Europe de l'Est et en Asie.

Il s'agit d'une réunion stratégique dont la démarche vise à promouvoir une formation de qualité ouverte sur plusieurs horizons et adaptée aux enjeux contemporains de sécurité et de défense, a déclaré le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, dans son allocution d'ouverture.

Pour la circonstance, il a salué la vision et l'appui constant du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, notamment la direction de la Coopération et de la Sécurité de défense à ce programme structurant. Il n'a pas oublié les partenaires internationaux dont l'appui permanent permet de valoriser et de densifier les acquis actuels.

Prenant la parole à son tour, l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, a exprimé sa satisfaction de co-accueillir ce séminaire et rappelé ce que représente la coopération de sécurité et de défense pour un ambassadeur dans un monde de plus en plus incertain où sans sécurité, aucun développement n'est possible.

Au cours de ce séminaire, plusieurs sous-thèmes seront présentés tels que « Une école au coeur des enjeux de l'océan Indien » ; « Une école de référence, en pleine modernisation » ; « Maintien de la paix et gestion des déchets de guerre » ; « Déminage humanitaire en zone de crise » ; « Au coeur du nouveau partenariat de sécurité en Afrique ».

L'importance du concept des écoles nationales à vocation régionale né en 1997, à différents titres, est de former les cadres dans des domaines variés: ici à Brazzaville dans le génie travaux, à Yaoundé dans la formation des élites militaires avec l'Ecole de guerre, à Libreville pour le service de santé, permettant les transferts de compétences et les échanges d'expériences entre cadres et stagiaires ; pour créer un réseau de cadres formés selon les mêmes standards, facilitant ainsi l'interopérabilité en cas d'engagement face à des crises de plus en plus nombreuses et complexes (...).