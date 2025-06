Les membres du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale du Congo (INC) ont tenu, le 3 juin à Brazzaville, leur première session ordinaire. Plusieurs points liés au bon fonctionnement de cette structure publique ayant une autonomie de gestion ont été abordés. Les administrateurs ont émis des suggestions et procédé à la cession de certains cadres.

Les membres du Conseil d'administration de l'INC ont échangé longuement sur les problèmes à caractère industriel et commercial qui la minent. En présence du président de cet organe, Arcène Niamba, les participants ont aussi discuté de son avenir, une manière de lui donner les moyens susceptibles de poser les bases d'une gouvernance qui s'adapte aux défis de l'heure dont les attentes de l'Etat et la modernisation de l'outil de travail dans un environnement concurrentiel.

Au cours de cette session, les administrateurs ont fait un état des lieux de cette structure avant de passer au peigne fin les documents administratifs. Par la même occasion, ils ont également étudié le plan de relance de l'INC avant de mettre en place les comités techniques pour atteindre les objectifs fixés. Ils ont, par ailleurs, recommandé le transfert du personnel, des meubles, immeubles de l'ancienne direction générale à la nouvelle structure. Les participants ont, en outre, souhaité qu'une matrice de délégation des pouvoirs entre l'ancienne direction générale et le Conseil d'administration soit élaborée.

Arcène Niamba a invité tous les acteurs de cet établissement public à poursuivre leur engagement afin d'impulser une nouvelle dynamique dans sa gestion et sa souveraineté. Il a rappelé l'importance de l'INC, notamment dans le cadre de la souveraineté du Congo en matiere d'impression des documents administratifs.

Pour sa part, le directeur général de l'INC, Consolath Soumah Nguenoni, a réaffirmé l'engagement « sans faille » des agents de cette entreprise publique à réaliser les missions qui leur sont assignées. « Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de poser les bases d'une gouvernance plus forte et mieux structurée.

A partir de maintenant, nous évoluerons avec des orientations plus claires. Il est nécessaire de rappeler le rôle stratégique et symbolique de l'Imprimerie nationale. Notre institution n'est pas une simple entité technique, mais elle est garante de l'authenticité et de la souveraineté documentaire de la République, un outil essentiel pour affirmer l'autorité, protéger son identité administrative et valoriser son patrimoine institutionnel », a indiqué Consolath Soumah Nguenoni.

Pour insubordination notoire et caractérisée, contestation de l'autorité hiérarchique et manquement grave compromettant la gouvernance de l'institution, le directeur financier et comptable, Jolly Ontounou Assele, a été suspendu avec effet immédiat. Son intérim sera assuré par Mac Saul Mabika, en attendant la nomination d'un autre directeur par le Premier ministre.

Selon le communiqué final des travaux, à court terme, l'équipe dirigeante de l'INC devra relancer le premier module consacré à l'imprimerie classique et numérique sur son site actuel. A moyen et long terme, il sera question de construire le second module, le Centre national de production des documents sécurisés sur la base d'un partenariat avec une société ivoirienne.