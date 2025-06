Tunisie: Eau potable en alerte durant l'Aïd - La SONEDE mobilise ses forces pour éviter les coupures

À l'approche de l'Aïd al-Adha, la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) appelle ses clients à prendre les précautions nécessaires et à rationaliser leur consommation d'eau potable, notamment en reportant certains usages non essentiels après 18h. Cette recommandation intervient dans un contexte de forte demande accentuée par la hausse des températures.

Dans un communiqué publié ce mercredi 4 juin 2025, la SONEDE assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en eau potable durant cette période sensible. Parmi les mesures mises en place, 1265 agents ont été mobilisés à travers le territoire national, dont 950 en astreinte, 315 en permanence et 630 chargés de la surveillance des installations hydrauliques.

La société rappelle également que ses services techniques sont prêts à intervenir en temps réel pour limiter les perturbations et coupures, tout en soulignant que des pannes imprévues restent possibles. La complexité du réseau géré par la SONEDE - s'étendant sur plus de 59 000 km et comprenant plus de 4 000 stations de pompage et réservoirs - rend ce risque non négligeable.

Pour tout signalement ou demande d'assistance, la SONEDE met à disposition de ses clients les numéros des bureaux régionaux ainsi que le numéro vert gratuit 80 100 319, accessible 24h/24 durant l'ensemble des jours de fête. Ce service est supervisé par une cellule centrale dotée de cadres expérimentés pour un traitement instantané des appels.

La SONEDE réaffirme son engagement à assurer un service de qualité, tout en comptant sur la collaboration des citoyens pour une gestion responsable de cette ressource vitale.