Tunisie: Mercato - Louey Ben Farhat rempile à Karlsruher

Ben Farhat, international U20 de Karlsruher, a prolongé avec le club allemand qui évolue en Bundesliga 2.

A 18 ans d'âge, l'attaquant tunisien, qui peut aussi glisser au milieu, a confirmé tout le bien que les puristes pensaient de lui. Cependant, si la durée du nouveau bail n'a pas été divulguée, il s'agirait d'une prolongation sur le long terme assortie d'une revalorisation salariale. Pisté par une belle brochette de clubs en début d'année, Ben Farhat a finalement convaincu son entraîneur Christian Eichner qui a validé sa prolongation.

Ibrahima Keita vers l'EST ?

Libre de droit après son départ de Mazembe, Ibrahima Keita, latéral droit de 23 ans, serait dans le viseur de l'EST. Coté 150.000 euros sur le marché, l'international mauritanien pourrait rejoindre le champion en titre tunisien dès l'ouverture du mercato estival. Toujours volet «sang et or», rappelons que le doyen des clubs tunisiens ciblerait aussi le milieu offensif algérien Yassine Benzia, 30 ans, et libre de droit après une expérience en Azerbaïdjan.

Quid de Firas Chaouat ?

Buteur à 17 reprises cette saison en Ligue 1, Firas Chaouat serait proche des Egyptiens de Ceramica Cleopatra. Le cas échéant, pour l'attaquant tunisien, ce serait un retour en Egyptian Premier League, là où il a évolué sous la bannière d'Al Ismaily.

Fakhreddine Ben Youssef dans le viseur

L'attaquant Fakhreddine Ben Youssef, 33 ans, ne manque pas de prétendants et serait sous les radars de trois cadors de la Ligue 1 tunisienne. Ainsi, le CSS, l'ESS et l'USM ont manifesté leur intérêt après la résiliation du contrat du joueur avec Al Masry SC.

Clap de fin entre Glèlè et l'UST

Irénée Glèlè, axial béninois de 25 ans, ne devrait pas poursuivre avec l'US Tataouine. Transfuge de l'USM Khenchela d'Algérie, Irénée Glèlè a pris de la consistance sous les couleurs de l'UST et serait en possession de deux offres émanant de clubs continentaux.

Josef Taieb passe pro au Floridsdorfer

Josef Taieb, axial tunisien de 19 ans, a signé un contrat professionnel avec les Autrichiens de Floridsdorfer AC. Un engagement de trois ans lui a ainsi été proposé, soit jusqu'en été 2028.