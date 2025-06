Cote d'Ivoire: Liste électorale - Le Groupe parlementaire Pdci-Rda au Sénat demande l'intégration de Thiam

document

Le vénérable Kouadio Kpli Kouassi Delphin a lu le mercredi 4 juin 2025, à Yamoussoukro une déclaration du Groupe parlementaire Pdci au Sénat. Ils protestent contre la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale.

« Madame la Présidente, Chers collègues Vénérables sénateurs,

Les sénateurs Pdci-Rda ont toujours pris une part active aux travaux en commission et en plénière du Sénat. Nous nous félicitons des débats menés en toute objectivité dans notre chambre. Relativement à la situation socio-politique actuelle lourde, pesante et incertaine, les sénateurs Pdci-Rda Voudraient faire une déclaration.

En effet, Madame la Présidente, en notre qualité de représentants des populations et garants de leurs intérêts, nous devrons être attentifs à leurs préoccupations. Les actions que nous conduisons pour leur bien être doivent s'accomplir dans la paix, dans la transparence, dans la justice et l'équité.

A l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025, la conduite des opérations du processus électoral par la Commission Electorale Indépendante (CEI) cause de nombreux mécontentements au sein des populations, et cela menace la paix et la cohésion sociale. Il faut que la Commission Electorale Indépendante s'organise pour permettre au plus grand nombre d'ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale afin de crédibiliser l'élection et légitimer le Président Elu. Ignorer ces populations à cette élection fondamentale est un mépris. En plus, l'audit de cette liste électorale s'impose pour corriger les nombreuses anomalies qui y figurent.

En outre, nous demandons l'inscription de tous les acteurs politiques majeurs sur la liste électorale notamment :

1 Tidjane Thiam, Gbagbo Laurent, et bien d'autres.... Ainsi, la majorité des ivoiriens se reconnaitront dans cette importante élection.

2 En démocratie le droit de la minorité doit être respecté pour assurer des débats contradictoires, fructueux et enrichissants. Enfin, Compte tenu des violations flagrantes constatées çà et là, qui mettent en danger le tissu social, nous sénateurs Pdci-Rda ne saurions nous rendre complices de toutes ces dérives.

Par conséquent, nous ne participerons pas à cette plénière du Mercredi 04 juin 2025 pour protester contre ces états de fait évoqués plus haut.

Fait à Yamoussoukro, le mercredi 04 juin 2025

Les sénateurs Pdci-Rda »