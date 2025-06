Algérie: Sûreté d'Alger - Mise en place d'un plan spécial pour l'Aïd El-Adha

Alger — Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont mis en place un plan spécial, à l'occasion de l'Aïd El-Adha, à travers des mesures préventives et une présence renforcée sur le terrain des différentes équipes opérationnelles.

Lors d'une sortie de terrain organisée, mercredi, par la Sûreté de wilaya d'Alger, au niveau des stations de tramway, de métro et de transport terrestre des voyageurs à Alger, l'accent a été mis sur les mesures prises dans le cadre de ce plan, à travers la présence renforcée sur le terrain des différentes équipes opérationnelles afin de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Dans une déclaration à la presse, l'adjoint au chef du bureau de communication à la Sûreté de wilaya d'Alger, le commissaire de police Mehdi Ahbab, a indiqué qu'à l'occasion de l'Aïd El-Adha, il sera procédé au renforcement "des différentes équipes opérationnelles sur le terrain, ainsi que des patrouilles pédestres et motorisées dans les lieux et espaces publics, afin d'assurer la sécurité des citoyens et de les accompagner tout au long des jours de l'Aïd".

Dans ce sillage, des mesures seront également prises pour assurer la fluidité du trafic sur les principaux axes routiers et les rues d'Alger, grâce au Centre de Commandement et de Contrôle (CCC) relevant de la Sûreté nationale, parallèlement aux campagnes de sensibilisation visant à conscientiser les usagers de la route au strict respect du code de la route et des règles de bonne conduite, a-t-il soutenu.