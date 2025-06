Algérie: Décès du moudjahid Mustapha Boudina - Le président de la République présente ses condoléances

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, mercredi, ses sincères condoléances à la famille du défunt moudjahid Mustapha Boudina, président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort.

"Dieu Tout-Puissant a rappelé à Lui le moudjahid Mustapha Boudina, président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort (rescapé de la guillotine) qui était responsable d'un groupe de fedayin et a connu l'amertume de l'attente dans le couloir de la mort à la prison de Montluc à Lyon", lit-on dans le message de condoléances adressé à la famille du défunt moudjahid Mustapha Boudina.

"Le défunt s'en est allé, laissant le souvenir d'un moudjahid courageux, témoin des atrocités du colonialisme, entouré d'estime et de considération, qu'Allah lui accorde Sa miséricorde. Lui et ses compagnons, parmi les moudjahidine et les vaillants martyrs, demeurent un symbole immuable ayant marqué moralement le colonisateur par leur impassibilité face à l'exécution imminente, une détermination qu'ils ont léguée à des générations d'Algériens jusqu'à ce jour", a écrit le président de la République, énumérant les qualités du défunt.

"En ces douloureuses circonstances, je vous adresse ainsi qu'à ses frères moudjahidine, mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de vous prêter patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a ajouté le président de la République.