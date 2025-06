Gabon: Déraillement à Ndjolé /Plan d'Urgence de la Setrag - Une activation conforme aux exigences

Comme à son habitude, et conformément aux exigences édictées par les contraintes du transport ferroviaire, lequel s'effectue sur une voie ferrée unique, la Setrag a agi avec sérénité et professionnalisme lors de l'incident qui s'est produit le 14 mai 2025 dernier entre les gares d'Abanga et Ndjolé.

La conséquence de cet incident a été naturellement l'interruption momentanée du trafic ferroviaire. Le train le plus impacté fut l'omnibus numéro 230 transportant des voyageurs en provenance de Franceville dont le trajet s'est arrêté à Ndjolé.

Devant les faits, la Setrag a activé le dispositif exceptionnel prévu pour les voyageurs afin de leur permettre de rallier Libreville sans encombre. Il s'agit de la mise à disposition de navettes par bus pour assurer leur arrivée jusqu'à la gare d'Owendo. Ces bus qui ont assurés ces rotations ont quitter Libreville en matinée aux environs de 10h pour atteindre Ndjolé après 9 heures de route et procéder aux embarquements des passagers pour Libreville.

Avant cette étape et pour faire face à la longue attente consécutive à ce décalage de programme, une assistance médicale a été déployée pour l'accompagnement des voyageurs. Une cellule logistique mobilisée par la Setrag a assuré la distribution de la nourriture et de l'eau.

Un prompt dispositif de Prise en charge pour les voyageurs :

Face à l'urgence de la situation, la Setrag a mobilisé d'important moyens pour minimiser l'impact de cette situation pénible pour les voyageurs. Des ambulances et des équipes composées de médecins et d'infirmières ont été réquisitionnés pour assurer le transfert des voyageurs en évacuation sanitaire et leurs familles de la gare de Ndjolé vers les structures hospitalières de Libreville.

Un dispositif médical a été mis en place à la gare afin de permettre aux voyageurs de consulter un médecin ou de recevoir des soins infirmiers sur place.

Pour assurer la continuité du voyage des 600 passagers impactés, Setrag a procédé à la location d'une vingtaine de bus de 30 places pour les voyageurs, des camions pour l'acheminement des bagages, et a mobilisé une équipe pour assurer la coordination et la logistique nécessaire.

Après l'arrivée des bus, un temps de logistique à été nécessaire pour organiser l'embarquement des voyageurs dans les 2 convois et le chargement des bagages dans les camions. Et ensuite, le départ a été donné aux environs de 20heures pour le premier convoi, suivi du second à 22h.

Un soulagement pour ces usagers restés bloqués pendant 15 heures. "L'attente a été longue. Mais nous saluons les efforts consentis par Setrag pour la prise en charge des voyageurs. Nous déplorons la longue attente de l'arrivée des bus à Ndjolé", déclaré l'un d'eux quand un autre, dira, : "J'avais oublié mes médicaments à la maison grâce à l'assistance médicale mise en place par la Setrag. J'ai pu prendre mon traitement",

S'agissant du train n°431 au départ de la gare d'Owendo annulé, conformément aux dispositions énoncées dans le communiqué de la Setrag, les remboursements intégral des billets et des reprogrammations des voyages ont été effectués. Quant à la dizaine de dépouilles mortuaires qui auraient dû être acheminées vers les gares de l'intérieur du pays.

La Setrag a pris en charge tous les frais supplémentaires de conservation des dépouilles, auprès des pompes funèbres jusqu'à la reprise des circulations des trains de voyageurs.