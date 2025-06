A 9 jours du démarrage de la 4ème Exposition économique et commerciale sino-africaine à Changsha en Chine, le Gouvernement congolais par l'entremise du Ministre du Commerce Extérieur, Julien Paluku Kahongya consolide, depuis ce mercredi 4 juin à Kinshasa, la mobilisation du secteur public et privé pour que la République Démocratique, pays solution puisse réaliser une très belle moisson.

En présence de Directeurs Généraux de quelques entreprises et établissements publics et leurs experts, mais aussi les délégués de la Présidence de la République, de différents ministères et du secteur privé, il a été question de peaufiner des stratégies concrètes et réalistes pour que la RDC puisse bien tirer profit de ce grand rendez-vous d'affaires à travers lequel elle va exposer 47 produits dont le café, cacao, chocolat, piment, manioc, arachide, soja et autres produits.

Au cours de cette démarche, plusieurs conférences sont prévues en marge de cette 4ème Exposition économique et commerciale sino-africaine dont celles sur la production et le commerce de la médecine traditionnelle, la production et le commerce agricole, la fabrication et le commerce du textile et de l'habillement, le commerce approfondi, les chaînes industrielles, l'énergie, mais également des rencontres B2B pour les produits d'exportation sélectionnés et le dialogue des PDG Chine-Afrique.

Thathy Nsumbu Tshikala, Directeur de Développement des produits et assistance technique à l'Agence Nationale pour la Promotion des Exportations-ANAPEX, salue cette approche du Ministre du Commerce extérieur qui fédère tout le monde dans l'objectif de faire gagner le pays.

Signalons que, même les Directeurs Généraux de l'AZES et de la FICKIN figurent parmi les mandataires publics qui ont pris part à cette réunion stratégique.

Les Gouverneurs des provinces, les producteurs et les exportateurs feront partie de la délégation de la RDC.