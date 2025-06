Depuis New York, aux USA, la République Démocratique du Congo (RDC) a brillé de mille feux, mardi 3 juin 2025, à l'occasion de sa brillante élection en qualité de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, avec 183 voix sur les 187 possibles. Une victoire stratégique qui, manifestement, vient consacrer la renaissance effective du grand Congo au plan diplomatique et sa volonté sans faille de se positionner au centre des enjeux mondiaux les plus pressants.

Pour Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, ce couronnement d'envergure témoigne de la détermination constante et de la vision politique du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son avènement au summum de l'Etat, ne ménage aucun effort pour tracer, par un leadership courageux, la voie d'un avenir d'espoir pour le pays.

A en croire le Porte-parole du Gouvernement, qui s'est exprimé, mardi 3 juin 2025, lors d'un briefing tenu au studio Mama Angebi de la RTNC, l'élection de la RDC au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies marque une étape essentielle qui va contribuer à faire avancer ses efforts visant le rétablissement de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, mais surtout dans sa partie Est, devenue le théâtre d'une situation d'insécurité persistante due à l'agression rwandaise.

"Je voudrais revenir sur la bonne nouvelle de la journée. Vous avez suivi en direct à partir de New York sur la Télévision Nationale que la République démocratique du Congo a été élue comme membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Désormais, pour la période 2026-2027, notre pays siégera parmi les 15 pays et contribuera à apporter des solutions aux problèmes du monde qui seront posés à ce niveau. La nouvelle est arrivée 24h après l'élection de notre pays à la première vice-présidence de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous étions portés au Bureau du Haut Conseil des Nations Unies pour les Droits de l'Homme où la République Démocratique du Congo continue à porter sa voix et à contribuer à la résolution des problèmes de l'humanité. Ceci est évidemment la concrétisation de la stratégie diplomatique du Président de la République qui nous permet non pas seulement de faire avancer nos causes, mais aussi de prendre position là où se décident les problèmes de l'humanité.

Dans ce cadre, nous allons porter les sujets qui nous préoccupent notamment, les efforts pour le retour de la paix, le multilatéralisme et tant d'autres dossiers qui se feront au niveau de notre Ministère des Affaires étrangères", a salué Patrick Muyaya, dans sa communication, devant les professionnels des médias, réunis, pour cet exercice de redevabilité inédit tenu à la Télévision Nationale.

Halte à la polémique !

Il convient, par ailleurs, de noter que, pour la circonstance, il a été accompagné par le Porte-parole des FARDC, le Général Sylvain Ekenge. Ensemble, ils se sont exprimés sur la politique impulsée, sous Félix Tshisekedi, Président de la République, Chef de l'Etat, pour garantir un bon fonctionnement de l'armée nationale, dans un contexte marqué par l'occupation étrangère d'une partie du territoire national.

Dans un élan de responsabilité accrue, ils ont répondu à un nombre significatif de questions liées à la conduite du secteur de la Défense de la RDC, parmi lesquelles les arrestations observées ces jours de certains officiers militaires.

A la lumière des informations fournies à la presse, contrairement à ce que racontent les réseaux sociaux, il n'y a aucune opération enclenchée au sein des FARDC pour exterminer les militaires issus des zones swahiliphones. Les arrestations enregistrées, a-t-on indiqué, s'inscrivent dans un cadre purement disciplinaire et n'ont aucune connotation communautaire.

"Dans un contexte où le Président de la République a fait de la montée en puissance de nos Forces armées le premier objectif de son action, dans une armée où on a hérité des difficultés en termes de logistique, de circuit d'approvisionnement, des effectifs imaginaires, comprenez qu'il y ait un moment donné un travail de contrôle qui se fasse et que les responsabilités puissent être établis.

Comment vous voulez nous demander de nous assurer que nous faisons la montée en puissance de l'armée et nous la rendons plus forte, mais que vous puissiez nous reprocher lorsqu'il y a un travail de recadrage ? Nous sommes dans un contexte où les troupes sont engagées au front, il y a des traitres... Pourquoi voulez-vous que l'armée ne puisse par tirer les conséquences d'un tel comportement ?

Il faut que, quelque part, nous sachions que nous comme Gouvernement, l'armée comme corps, est en droit de s'organiser à tout moment qu'il y a des brebis galeuses, à tout moment que les règles ne sont pas respectées. Pour autant qu'on ne donne les moyens de défense à tous ceux qui sont interpellés pour que cela puisse se faire de la manière que la justice recommande.

Il faut que cela soit bien clair pour éviter la suspicion inutile dans un contexte où il y a trop d'attention accordée à l'armée par rapport à la situation que nous avons", a explicité le Ministre Patrick Muyaya, à haute et intelligible voix.