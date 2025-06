Algérie: Importance des bibliothèques numériques pour renforcer les connaissances des élèves et étudiants

Mascara — Les participants à une rencontre intellectuelle intitulée " Le rôle des bibliothèques publiques dans la promotion de la lecture dans la société à l'ère de la transformation numérique ", organisée, mercredi à Mascara, ont souligné l'importance des bibliothèques numériques dans le renforcement des connaissances des élèves et des étudiants universitaires.

A ce propos, Mme Oualid Zoulikha, enseignante à l'Université " Mustapha Stambouli " de Mascara, a mis en avant que les bibliothèques numériques permettent aux élèves des établissements éducatifs et aux étudiants universitaires de développer leurs compétences intellectuelles et de mieux réussir académiquement, grâce à la facilité d'accès à ces technologies via les smartphones à travers des applications et diverses plateformes électroniques des universités, tant au niveau national qu'international.

Elle a ajouté que les bibliothèques numériques permettent notamment aux chercheurs de suivre les dernières avancées en matière d'études et de recherches scientifiques, ainsi que de consulter les revues scientifiques numériques publiées par les universités.

Pour sa part, le chercheur en numérisation des bibliothèques et cadre à la bibliothèque principale de lecture publique " Dr. Yahia Bouaziz " de Mascara, M. Dennoun Bekhedda, a indiqué que les bibliothèques numériques constituent désormais un espace attractif pour les élèves et les étudiants, en raison de la richesse des ouvrages disponibles dans divers domaines scientifiques.

Il est à noter que cette rencontre a été organisée à l'initiative de la bibliothèque principale susmentionnée, en coordination avec le club de réflexion et de littérature " Baït El Hikma " affilié à la même structure, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du livre et des bibliothèques. L'événement a réuni des étudiants et enseignants de l'université de Mascara, des membres de la bibliothèque, ainsi qu'un groupe d'écrivains et de poètes de la wilaya.