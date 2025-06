Algérie: Un marin turc évacué par les Garde-côtes au large de Jijel

Alger — Un marin turc, membre de l'équipage d'un navire pétrolier battant pavillon de Malte, a été évacué en urgence, mardi, par les unités des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, au nord d'El Aouana, dans la wilaya de Jijel, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, relatifs au sauvetage des vies humaines en mer, et suite à la réception par le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer du service national des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, hier mardi 3 juin 2025 à 22h47, d'une demande d'évacuation sanitaire d'urgence, concernant un marin de nationalité turque membre de l'équipage du navire pétrolier battant pavillon de Malte, en provenance de la Libye vers la Belgique à 28 milles nautiques au nord d'El Aouana (Jijel)", précise la même source.

"Immédiatement et en coordination avec le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (Jijel en 5e Région militaire), une opération d'évacuation sanitaire en mer a été déclenchée à travers l'engagement de l'hélicoptère de recherche et de sauvetage +AS-16+ relevant du 560e Escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage", ajoute le communiqué, soulignant que "le marin Turque blessé a été immédiatement évacué vers l'aéroport de Tahir (Jijel) et transféré par les agents de la Protection civile à l'hôpital de Tahir pour recevoir les soins nécessaires".

Le MDN souligne que "cette opération s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires des unités des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, reflétant les efforts déployés et leur engagement constant à intervenir pour sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances".