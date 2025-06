Jean-Michel Sama Lukonde, Président de la Chambre haute du Parlement, a reçu, ce mercredi 4 juin 2025, une délégation de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), qui séjourne à Kinshasa, dans le cadre d'une mission d'information. La délégation est venue échanger avec le speaker de la Chambre haute du parlement congolais et apporter le soutien de cette organisation internationale à la RDC, qui se bat sur tous les fronts pour ramener la paix dans la partie orientale de son territoire national.

Au sortir de l'audience, Mme Muriel Berset kohen, Ambassadrice et représentante personnelle de la présidente de la confédération suisse de la Francophonie a fait le point de l'audience devant la presse.

« Nous avons eu un échange de très haute teneur, que j'aimerais souligner concernant la situation dans le pays, en particulier dans sa partie orientale. Nous avons également discuté des chemins vers la paix. Quelles sont les voies à suivre ? Quels sont les processus en cours et comment peuvent-ils aboutir à une solution de paix permettant le développement et la prospérité de tout le pays, en particulier dans l'Est du Congo, une région si riche ? Il était très important pour la Francophonie d'envoyer cette mission ici à Kinshasa, en RDC.

Le Congo est l'un des plus grands membres de notre organisation. En tant que Suisse, je me sens petit dans un tout petit pays, mais nous tenions à exprimer la solidarité de l'OIF, des États membres et des gouvernements envers le peuple congolais qui souffre beaucoup et depuis longtemps, surtout dans l'Est du pays. La Francophonie a également des programmes dont les publics cibles sont les femmes et les jeunes, et elle a apporté des contributions concrètes et tangibles pour améliorer la situation des personnes qui vivent chaque jour dans cette situation dramatique à l'Est du pays. » a-t-elle déclaré.

Muriel Berset a mis l'accent sur l'importance de la solidarité internationale face aux défis que rencontre le Congo, en insistant sur le rôle crucial de la Francophonie pour apporter soutien au développement dans cette région particulièrement touchée par les crises. Elle souligne également l'urgence d'agir pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.

Au terme des échanges, un cadeau symbolique en bronze a été remis à la chef de la délégation en guise de franche collaboration et de coopération entre la Rdc et l'OIF.