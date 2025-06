Tunisie: A la veille de l'Aïd el Idha - Hausse record des ventes de viandes blanches

Ibrahim Nefzaoui, président de la Chambre Nationale des Commerçants de Volaille a révélé une augmentation sans précédent de la demande de viandes blanches à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Il considère que cette période coïncide avec un « pic de consommation », surpassant même d'autres moments comme le Nouvel An. Depuis trois ans ou plus, l'Aïd al-Adha est devenu une période plus propice à la consommation de poulet que le Nouvel An, en en raison de la hausse des prix des viandes rouges et des poissons.

Le citoyen tunisien a trouvé dans la viande blanche, comme le poulet, l'escalope et les œufs, le seul refuge face à la cherté des prix, a relevé le Président de la Chambre Nationale des Commerçants de Volaille. Il a ajouté, lors de son passage sur les ondes de la radion « Diwan », que la consommation moyenne de volaille pendant cette période a atteint environ 70% de la demande quotidienne totale. Les prix cette année sont moins chers que l'année dernière. Le prix de l'escalope oscille entre 15 et 16 dinars le kilogramme, celui du poulet entre 7dinars 200 et 8 dinars 500 millimes le kg et l'unité des œufs est écoulée à un coût compris entre 800 et 1 dinar 100 millimes en fonction de la taille des œufs.

Malgré l'abondance de la production, Nefzaoui a exprimé ses craintes concernant la vente d'œufs et de volailles à un prix inférieur au coût de production, responsable de l'endettement des éleveurs qui n'arrivent plus à faire face à des frais et des charges de plus en plus lourds. Il a ajouté : « Si l'État n'intervient pas pour protéger l'agriculteur et organiser un stock stratégique, nous en arriverons dans les années à venir à importer des œufs et de la viande blanche en devises « .

Le Président de la Chambre des commerçants de volailles a appelé les citoyens à acheter la viande de volaille et les œufs auprès des points de vente organisés, contrôlés par les services vétérinaires et sanitaires, afin de garantir la qualité et la sécurité.

Il a souligné que cette année, les grands abattoirs et les centres de vente ont ouvert plus tôt que d'habitude pour éviter les retards d'approvisionnement, confirmant la poursuite de la distribution pendant les vacances de l'Aïd sans interruption.