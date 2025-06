Tunisie: Les États-Unis offrent 1,5 MD d'équipements médicaux à la faculté de médecine de Sfax

Le conseiller économique adjoint à l'ambassade des États-Unis en Tunisie, Jason Monks, a souligné que ce nouveau don américain marque la continuité d'un précédent don de 1,4 million de dinars, portant à 2,9 millions de dinars la valeur totale des équipements médicaux offerts par les États-Unis à la faculté de médecine de Sfax.

Hier, mercredi, le centre de recherche et de simulation médicale de la faculté de médecine de Sfax a reçu un don d'équipements médicaux d'une valeur de 1,5 million de dinars de la part des États-Unis.

Dans une déclaration aux médias, Jason Monks a expliqué que ce geste illustre le leadership américain dans la mise en place d'un modèle de coopération moderne dans le domaine de la santé, fondé sur l'intégrité scientifique, la transparence, le respect de la souveraineté nationale et la redevabilité.

Il a exprimé l'espoir que ce don, fruit de plusieurs décennies de coopération entre les États-Unis et la Tunisie dans divers secteurs, contribuera à favoriser l'innovation, réduire les coûts et bâtir un avenir plus solide et en meilleure santé.

Jason Monks a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet CURES (Tunisian Health Center for University Excellence and Sustainability), qui a pris fin en septembre 2024.

« Financé par l'ambassade des États-Unis en Tunisie à hauteur d'environ 5 millions de dollars, ce projet s'est déroulé entre 2021 et 2024 », a-t-il rappelé, ajoutant qu'il a permis à 16 étudiants de participer à distance à un programme estival consacré aux maladies transmissibles.

De son côté, le président de l'université de Sfax, Ahmed Haj Kacem, a insisté sur le fait que le centre de recherche et de simulation médicale de Sfax est le premier du genre en Afrique.

« Sa mission est de former les étudiants, de promouvoir la recherche scientifique et médicale, ainsi que d'assurer une formation continue destinée aux professionnels médicaux et paramédicaux », a-t-il conclu.