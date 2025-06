La contamination des légumes à Kinshasa est un problème de santé publique majeur. Les principales sources de contamination sont l'utilisation excessive de pesticides par les agriculteurs, et la mauvaise gestion des déchets. De plus, les légumes sont souvent insuffisamment lavés avant d'être mis en vente, révèle le professeur Jean de Dieu Minengu.

Cette situation a des impacts significatifs sur la santé. L'exposition aux pesticides peut entraîner des maladies chroniques, des problèmes neurologiques et des troubles hormonaux. Les consommateurs, en particulier les enfants et les femmes enceintes, sont particulièrement vulnérables aux résidus de pesticides présents sur les légumes, indique le professeur Jean de Dieu Minengu.

Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions peuvent être envisagées notamment la sensibilisation des agriculteurs à l'utilisation appropriée des pesticides et aux alternatives biologiques, le renforcement des réglementations sur l'utilisation des pesticides et la mise en place de contrôles réguliers sur les marchés, et la promotion de l'agriculture biologique et de pratiques agricoles durables.

" La lutte contre la contamination des légumes par les pesticides nécessite une approche globale et coordonnée, impliquant les agriculteurs, les consommateurs et les autorités ", précise-t-il.

Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet, notamment des études sur les résidus de pesticides ; Des évaluations des pratiques agricoles, des études sur l'impact sur la santé publique (avec des études épidémiologiques examinant les effets des pesticides sur la santé des consommateurs et des agriculteurs, et identifiant des cas d'intoxication aiguë et de problèmes de santé chroniques), etc.

Jean de Dieu Minengu invite les autorités congolaises à prendre au sérieux cette menace qui pèse sur la santé de la population.