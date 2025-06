Gabon: Santé/Lutte contre le Vih - Des antirétroviraux jusqu'en 2026

Une assurance faite par le Ministre de la Santé, Pr Adrien Mougougou qui a échangé ce lundi 02 juin 2025 avec le bureau du Réseau Gabonais des Personnes vivant avec le VIH Sida conduit par son Président Jean Baptiste Bakoko.

Élu en juillet 2024, le REGAP tenait à présenter à la tutelle, les principaux axes du Programme d'actions en cours de finalisation, basée sur la structuration de la Stratégie visant à mobiliser plus de personnes malades du sida, à leur faire accepter leur état de maladie, à les encourager à prendre leurs médicaments et à les dissuader de poser des actes susceptibles de contaminer d'autres personnes.

« Il s'agit d'une attitude de courage et de grande responsabilité dans une société rendue vulnérable par la précarité et les tentations diverses, que les nouvelles autorités de la 5è République qui se sont engagée à restaurer la dignité de chaque citoyen doivent encourager », a déclaré Jean Baptiste Bokoko.

L'historique et les témoignages faits par les Vice-présidents Justine Anguezome, Alain Oyono Eya ou encore la Conseillère du Bureau Marguerite Aymbon Nze ont tracé la lutte menée depuis bientôt 30 ans pour faire prendre conscience des conséquences du VIH Sida au Gabon et des difficultés éprouvées par les personnes malades pour se prendre en charge.

Pour rappel, le pays compte plus de 28 000 séropositifs dont 65% sont démunis donc incapables de supporter les frais de leurs bilans tous les 3, 6 et 12 mois. Ce qui explique en partie que plusieurs d'entre eux sortent de la file active et échappent au suivi par leurs médecins.

Ces membres engagés dans la croisade contre le VIH Sida ont également demandé au Ministre de la Santé de porter un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l'obtention d'un siège leur permettant d'accueillir, d'écouter et d'accompagner certains malades parfois rejetés par leurs familles, ainsi qu'une subvention annuelle devant faciliter leur mobilité sur le terrain.

En plus de la disponibilité des antirétroviraux garantie jusqu'en 2026 sur instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema pour oublier toutes ces ruptures qui causaient tant de problèmes aux familles de malades, le Pr Adrien Mougougou a annoncé l'achat cette année, avec l'appui des partenaires dont le Fond mondial et l'Organisation mondiale de la santé, de 25 appareils pour la réalisation des bilans, notamment la charge virale qui est le principal examen de contrôle et de surveillance évalué à environ 60 000 Fcfa et que beaucoup de patients sans ressources ne pouvaient payer.

Des campagnes de sensibilisation et de dépistage vont être relancées sur le territoire, dans le cadre du développement de la Santé communautaire d'une part, et la collaboration avec les Ministères de l'Enseignement Supérieur et de l'Education Nationale d'autre part.

MSAS