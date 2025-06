Tunisie: Troisième jour du Bac - Des épreuves plus ou moins abordables, mais atypiques

Au troisième jour de l'épreuve, dans un temps caniculaire, les bacheliers ont dû passer plusieurs examens relatifs à certaines matières principales et autres secondaires, et ce, selon le programme relatif à leurs sections respectives. Leurs appréciations et dépréciations des examens passés, jusque-là, varient selon leurs niveaux et leurs sens d'analyse.

Il est 11h en ce mercredi 4 juin 2025. Au seuil du lycée du Bardo, situé à Khaznadar, des candidats viennent de sortir après avoir passé l'examen. D'autres ne faisaient que patienter, le temps d'une heure, pour passer une deuxième épreuve.

Les élèves inscrits au bac, section technique, c'étaient les mathématiques qui ont eu droit à leur concentration, trois heures durant. «Je trouve l'examen abordable. Les questions relatives à l'espace, au complexe et à l'analyse étaient anodines. Sauf que celle relative à la probabilité était prévisible. Finalement, pour un élève assidu et bien préparé pour le bac, il est facile de réussir cet examen», indique Wassim Helali. Pour ce qui est de l'examen de la technique, il le juge assez difficile. «C'est le cas pour les questions relatives à la technique et à la mécanique, notamment le volet sur le calcul d'engrenage», renchérit-il. Quant au volet sur l'électrique ainsi que les examens de la langue espagnole et de la philosophie, ils étaient assez faciles, rassurant ainsi les candidats.

Deux examens en une journée !

Un peu plus loin, Mohamed Trabelsi et Aziz Rhouma discutent de l'examen passé. «L'examen était à la portée. Certes, mais planifier deux examens à une heure d'intervalle, je trouve cette idée inadaptée aussi bien à l'état mental et psychologique du bachelier et à la nature du concours. Nous sommes, en effet, dans l'attente de passer l'examen du français, une matière calculée au coefficient 1 mais dont l'examen durera deux bonnes heures», souligne Mohamed. Quant à Aziz, il ajoute que les candidats de la section technique devraient aussi passer les examens d'arabe et d'informatique durant la même journée.

Pas de cadeaux cette année !

Ces deux lycéens avancent des estimations divergentes sur l'examen de la technique. «Il était tellement aisé qu'il m'a rendu perplexe, pour un moment», indique Mohamed. Un avis que ne partage pas Aziz : «Je le trouve, tout de même, quelque peu difficile. D'autant plus qu'ils avaient l'habitude d'introduire des questions faciles pour soutenir les bacheliers. Cette année, ils ont, malheureusement, supprimé cette partie qui aurait pu jouer le rôle d'un petit de pouce pour bon nombre de candidats de niveau moyen».

Les sciences faciles, les maths non !

Taqwa Shili, section sciences naturelles, écoute la conversation tout en ayant un air distrait. Elle vient de passer l'examen des maths. «Je pense qu'il était assez ardu...Heureusement que l'examen des sciences naturelles était facile et que ceux de la philo et de l'espagnol abordables» se confie-t-elle, le regard inquiet.

L'examen de la physique, au moindre détail

Youssef Barrouta vient tout juste de passer l'examen de la physique. Inscrits à la section informatique, ce bachelier nous avance une analyse minutieuse et exhaustive des examens passés jusque-là. «Le premier exercice de l'épreuve de la physique comprend deux volets, à savoir celui de la chimie et celui de la pile ; tous deux étaient faciles pour tout élève ayant bien révisé. Mais le deuxième exercice, en revanche, était à la fois difficile et imprévisible : le RLC forcé a rarement figuré dans les épreuves du bac ! Quant au troisième exercice, poursuit-il, il a porté sur l'interaction des matières. Il était moyen mais inattendu, tout de même vu que ce volet ne compte pas moins de douze chapitres. Le texte scientifique a abordé le filtre électrique et était parfaitement à la portée». Ce bachelier avait passé, avant-hier, l'examen de la programmation qu'il a trouvé plus ou moins difficile, car atypique.

Tout est là !

Mariem Bouzidi s'apprête à rentrer chez elle après avoir passé l'épreuve de français. Inscrite au bac Lettres, elle semble satisfaite sauf qu'elle garde une petite réserve pour la partie essai. «La question ne figurait pas dans le programme mais relevait de la culture générale. L'idée étant de débattre de l'utilité de l'école et du rôle de l'enseignement à réaliser les rêves des instruits», précise-t-elle. Autrement dit, pour qu'un jeune réalise ses rêves est-il fondamental de réussir ses études ? Tous ceux qui ont décroché leurs diplômes du supérieur ont-ils, réellement, réussi leurs vies ? Une question qui semble plus épineuse que l'on ne pense...