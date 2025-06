Tunisie: Le ministre des Affaires Etrangères - Continue à suivre de près le dossier de Hichem Mirawi

Le ministère des Affaires Etrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger a confirmé qu'il continuera de suivre l'affaire du meurtre du citoyen tunisien Hichem Mirawi avec les différentes parties concernées. Cette démarche vise à garantir les droits des membres de la communauté tunisienne à l'étranger, à leur offrir la protection nécessaire et à prévenir la répétition de crimes aussi odieux, souvent alimentés par des discours de haine et d'intolérance.

Le ministère a indiqué dans un communiqué publié ce jeudi que dès la confirmation de l'identité tunisienne de la victime, et en coordination avec ses services et le Consulat Général de Tunisie à Marseille, l'Ambassade de Tunisie en France a rapidement contacté les autorités françaises compétentes. L'objectif était de clarifier les circonstances et les motivations de ce crime abject, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre le coupable et de condamner cet acte.

Le communiqué ajoute que l'ambassadeur de Tunisie à Paris a par la suite reçu un appel téléphonique du ministre français de l'Intérieur, qui a fermement condamné ce crime. Le ministre français a exprimé ses regrets face à cet événement et a présenté ses condoléances à la famille de la victime ainsi qu'à toute la communauté tunisienne en France.

Il est à noter que Hichem Mirawi, un citoyen tunisien de 35 ans résidant en France, a été tué de cinq balles le samedi 31 mai 2025 dans la ville de Bourg-Saint-Andéol (Vaucluse), dans le sud-est de la France, par son voisin français de 53 ans. Ce dernier avait publié deux enregistrements vidéo à caractère raciste, l'un avant et l'autre après le crime. Il a également blessé un jeune homme turc. Suite à cela, une enquête a été ouverte par le parquet du Var pour « meurtre à caractère raciste ».

Le ministre tunisien de l'Intérieur, Khaled Nouri, s'est également entretenu par téléphone avec son homologue français, Gérald Darmanin, pour exprimer son indignation face au crime dont a été victime le citoyen tunisien Hichem Meirawi. Il a souligné la nécessité d'assurer la protection et la sécurité nécessaires à la communauté tunisienne sur le territoire français, et d'adopter une approche proactive pour éviter de tels crimes qui portent atteinte à l'humanité, tout en garantissant qu'ils ne se reproduiront pas.

De son côté, l'ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen, a qualifié le meurtre « odieux » commis samedi dernier dans le Var (sud de la France) par un citoyen français, dont a été victime un citoyen tunisien, de « crime raciste délibéré qui porte atteinte aux valeurs humaines communes ».