Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Kenya ont exprimé leur engagement à bâtir une Corne de l'Afrique plus connectée et plus prospère

Addis-Abeba — De hauts responsables kenyans et éthiopiens se sont réunis aujourd'hui à Addis-Abeba pour promouvoir le Projet de développement de la passerelle de la Corne de l'Afrique (HoAGDP), une initiative clé visant à stimuler les infrastructures, le commerce et la connectivité numérique dans la région.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné l'importance de ces efforts : « Les ponts proposés à Suftu et Rhamu sont bien plus que de simples infrastructures : ils incarnent notre engagement commun en faveur de la croissance économique, du commerce transfrontalier et de la création d'emplois.»

Il a également souligné l'importance de la création d'un poste frontière unique (OSBP) à Rhamu afin de simplifier les procédures douanières et de favoriser l'efficacité.

Le secrétaire d'État au Trésor national du Kenya, John Mbadi, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : « Je suis heureux de participer à cette mission essentielle dans le cadre du HoAGDP. »

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement envers ce projet, soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 750 millions de dollars et dont l'achèvement est prévu pour juin 2028.

Le ministre Ahmed Shide a appelé à la « collaboration, à la détermination et à la détermination, car ensemble, nous ne construisons pas seulement des infrastructures ; nous construisons l'avenir.»

Les discussions ont porté sur le développement des infrastructures, notamment la construction de ponts, les centres de facilitation du commerce et la mise en service du poste frontière à accès unique (PFA), que ce soit unilatéralement ou conjointement.

Les dirigeants ont convenu d'effectuer des visites de chantier pour identifier les emplacements optimaux, de mettre en oeuvre des inspections conjointes pendant la construction et de préparer le lancement officiel de ces projets.

Le Kenya s'est engagé à financer les travaux du pont, avec la mise en place de mécanismes conjoints pour garantir le contrôle qualité.

Le ministre éthiopien des Finances a souligné les avantages humains, déclarant : « Les véritables bénéficiaires sont les communautés frontalières : les éleveurs, les commerçants, les jeunes et les familles, qui bénéficieront d'un meilleur accès et de meilleures opportunités.»

Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workineh Gebeyehu, a ajouté que la transformation numérique était essentielle, soulignant que « seulement 23 % du Triangle de Mandera dispose actuellement d'un accès internet fiable » et a souligné que le projet soutenait l'utilisation des TIC pour la collecte des recettes, la simplification des procédures douanières et une transparence accrue.

Il a souligné que ces projets pourraient réduire de 50 % les distances d'accès aux soins de santé, ce qui pourrait sauver de nombreuses vies chaque année.

En conclusion de la réunion, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à bâtir une Corne de l'Afrique plus connectée, plus prospère et plus résiliente, soulignant que ce partenariat favorisera la stabilité régionale et un développement inclusif.