Soudan: Coordonnateur de l'OMS au pays la Santé de Khartoum annonce le rapport épidémiologique sur le choléra en présence de l'OMS au pays

Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a annoncé la situation épidémiologique quotidienne du choléra en présence du Dr Shabl Sahbani, coordinateur national de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Soudan, et du Dr Montaser Mohamed directeur général du département des urgences et des épidémies au ministère de la Santé.

Dr. Mohamed El-Tijani, directeur général du département des urgences et des épidémies DE la Santé de Khartoum a confirmé lors de son examen du rapport quotidien que l'épidémie de choléra dans l'État de Khartoum continue de diminuer selon la surveillance et le suivi, indiquant que le nombre d'infections a atteint (425) cas et (5) décès avec un taux de mortalité de (1,18) et (372) guérisons et sorties des centres d'isolement ont été enregistrées. Il a souligné que la baisse des cas est due à l'augmentation des interventions auprès des personnes en contact avec les cas et à la fourniture des services médicaux nécessaires, en plus des interventions qui ont été réalisées par le biais d'équipes d'intervention rapide ou par le biais de cliniques de terrain, de chloration de l'eau potable et d'opérations d'assainissement de l'environnement.

El-Tijani a averti que le nombre de cas d'infection par l'épidémie a atteint son taux le plus élevé depuis le 29 mai, avec (1590) infections, et après des interventions intensives, il a commencé à baisser jusqu'au rapport d'aujourd'hui.

Il a ajouté que nous sommes avec nos partenaires main dans la main jusqu'à ce que nous déclarions Khartoum débarrassée du choléra.

De son côté, le Dr Montaser Mohamed Osman a salué le rôle de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'UNICEF et de toutes les organisations opérant dans le pays et partenaires dans la lutte contre l'épidémie de choléra.

Dr Shabl Sahbani (OMS) a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus dans le déclin de l'épidémie de choléra grâce aux efforts et aux interventions, selon son discours sur la plateforme quotidienne. Dans le même temps, il a appelé à l'intensification des efforts de tous les partenaires dans la lutte contre les épidémies qui devraient augmenter au cours de la prochaine saison d'automne et au retour des citoyens à Khartoum.