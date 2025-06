Afrique: Adwi assiste à la cérémonie de signature du procès-verbal de la réunion conjointe entre L'autorité Soudanaise des routes et l'Égypte

L'ambassadeur du Soudan en Égypte Emaduddine Adawi a assisté mercredi à la cérémonie de signature du procès-verbal de la réunion conjointe entre la délégation de l'Autorité Nationale des Routes et des Ponts de la République du Soudan et l'Autorité Générale des Routes et des Ponts de la République Arabe d'Egypte soeur, à l'issue de la visite de la délégation du Ministère du Développement Urbain et de l'Autorité Nationale des Routes et des Ponts en Egypte, en présence de Son Excellence Hossamuddine Mustafa, Ministre Adjoint des Transports pour les Routes et les Ponts.

Du côté soudanais, l'accord a été signé par Son Excellence l'ingénieur conseiller Jaafar Hassan président de l'Autorité nationale des routes et des ponts, et du côté égyptien, il a été signé par Son Excellence Tariq Abdel Gawad, président de l'Autorité générale des routes et des ponts.

Le procès-verbal de la visite comprenait un accord pour que le ministère égyptien des Transports entreprenne les études de consultation nécessaires pour réhabiliter les ponts Shambat et Halfaya dans l'État de Khartoum, avec une coordination à faire pour une visite de l'équipe du bureau de conseil chargée de préparer une étude pour évaluer les dommages causés aux deux ponts dès que possible.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de la formation, du renforcement des capacités et de l'échange d'expertise et d'opérations d'ingénierie réussies, et d'étudier la conclusion d'un protocole d'accord pour encadrer la coopération dans le domaine de la formation et un certain nombre d'autres domaines d'intérêt commun dans un avenir proche.

L'ambassadeur Emad Adawi a affirmé la fierté du Soudan pour les positions de soutien et de fermeté de l'Égypte à son égard dans tous les domaines politiques, économiques et culturels, son généreux parrainage de la présence soudanaise en République arabe d'Égypte et ses efforts pour soutenir les efforts nationaux visant à reconstruire ce qui a été détruit par la guerre.

L'ambassadeur Adawi a affirmé l'appréciation du gouvernement soudanais pour les directives de Son Excellence le lieutenant-général Kamel Abdel Hadi Al-Wazir, vice-Premier ministre et ministre de l'Industrie et des Transports d'Égypte, concernant le soutien aux efforts du gouvernement soudanais pour réhabiliter les ponts de Shambat et Halfaya, soulignant la fierté du Soudan dans le partenariat stratégique avec l'Égypte dans les secteurs des transports et du développement urbain, et son aspiration à renforcer la coopération, en particulier dans les secteurs liés à la reconstruction.

L'Ambassadeur Adawy a renouvelé ses remerciements aux dirigeants du Ministère des Transports et à toutes ses unités affiliées, notamment l'Autorité générale des routes et des ponts, saluant l'expérience distinguée de l'Autorité dans le soutien au secteur des transports et ses contributions importantes et avancées au processus de développement global dont a été témoin la République arabe d'Égypte soeur.

L'ambassadeur Adawi a exprimé l'entière satisfaction du Soudan quant à l'avancement de tous les projets stratégiques avec l'Égypte, notamment la connexion ferroviaire et électrique, ainsi que les efforts des organismes techniques de la vallée du Nil pour la navigation fluviale. Il a salué les efforts de l'Égypte pour soutenir les projets de l'État soudanais visant à développer le port de Wadi Halfa.