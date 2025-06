Afrique: Le Ghana accueillera un sommet historique des partis politiques africains

communiqué de presse

Accra, Ghana — Le Centre africain pour la gouvernance, en partenariat avec le gouvernement du Ghana, accueillera le Sommet des partis politiques africains du 12 au 14 août 2025 au Centre international de conférences d'Accra, à Accra, au Ghana.

Cette réunion continentale historique réunira des délégations de plus de 100 grands partis politiques de plus de 50 pays d'Afrique et des Caraïbes, ainsi que des chefs d'État, des dirigeants de partis politiques, des dirigeants de la société civile, des experts universitaires et des institutions internationales de développement. Le Sommet servira de plate-forme stratégique pour le dialogue, la recherche de consensus et la coopération entre les partis visant à renforcer la gouvernance démocratique et à catalyser la transformation économique sur le continent africain.

S.E. le Président John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana, prononcera le discours d'ouverture. Le programme comprendra des sessions plénières, des forums stratégiques, des réunions parallèles et l'adoption officielle du cadre de mise en œuvre de l'Initiative des partis politiques africains (APPI), une plate-forme institutionnelle phare pour un engagement interpartis soutenu et le développement des capacités.

Détails du Sommet des partis politiques africains :

Date : 12 – 14 août 2025

Lieu : Centre international de conférences d'Accra, Accra – Ghana

Thème : « De la politique à la prospérité : renforcer la collaboration entre les partis pour le développement et la transformation économique de l'Afrique”

Organisé par : Centre africain pour la gouvernance en partenariat avec le gouvernement de la République du Ghana

ACCRÉDITATION DES MÉDIAS

Tous les représentants des médias locaux et internationaux qui souhaitent couvrir le Sommet sont tenus de demander une accréditation officielle. Les représentants des médias accrédités auront accès aux séances plénières, aux points de presse, aux entrevues et aux séances de photos avec les dirigeants et les dignitaires du Sommet.

Date limite d'accréditation : 1er août 2025

Pour postuler : Envoyez un courriel à appi@africagovernancecentre.org avec les informations suivantes :

Les demandeurs doivent fournir ::

Nom complet et carte d'identité/passeport

Affiliation à une maison de médias

Rôle/ Désignation (reporter, photojournaliste, vidéaste)

Accréditation récente de la presse ou confirmation éditoriale - Pays d'origine

Contact Médias

Département de la Communication – Centre Africain de Gouvernance

Email: appi@africagovernancecentre.org

Numéro de contact: +233 530545528

Site internet: www.africagovernancecentre.org