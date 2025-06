Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement - Les partenaires de l'Africa Investment Forum signent un accord-cadre de partenariat

En marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement, les partenaires fondateurs de l'Africa Investment Forum (AIF) ont signé un accord-cadre de partenariat, renforçant ainsi leur engagement collectif à mobiliser des investissements transformateurs sur le continent africain.

Ce nouveau cadre crée un modèle de partenariat plus clair qui définit les rôles et les avantages des partenaires fondateurs de l'AIF. Il ouvre également la porte à de nouveaux partenaires, garantissant ainsi des avantages pour tous, tout en renforçant l'impact global du Forum.

Lancée en 2018, la plateforme Africa Investment Forum a consolidé sa position de premier marché d'investissement africain pour les investisseurs mondiaux et a suscité près de 225 milliards de dollars d'intérêts d'investissement à ce jour.

Les dirigeants du Groupe de la Banque africaine de développement, d'Africa50, d'Africa Finance Corporation (AFC), de la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA) de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et de Afreximbank ont signé l'accord. Les autres partenaires sont la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe, la Banque européenne d'investissement et la Banque islamique de développement.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement et président du Conseil d'administration de l'AIF, Akinwumi A. Adesina, s'est exprimé lors de la cérémonie de signature : « Cet accord témoigne de notre vision commune : l'Afrique ne se développera pas grâce à l'aide, mais grâce à l'investissement. L'AIF a changé les perceptions et prouvé que l'Afrique est bel et bien une destination bancable. »

Pour Fahad Abdullah Aldossari, président du Conseil d'administration de la BADEA, « la signature de l'accord-cadre de l'Africa Investment Forum marque une étape importante pour garantir l'efficacité, l'efficience et la viabilité financière de l'AIF 2.0, dans le but de faire progresser davantage de projets vers la bancabilité et d'attirer des investissements transformateurs sur le continent. »

Selon Alain Ebobissé, directeur général d'Africa 50, « cette signature marque notre engagement renouvelé à soutenir les objectifs de l'Africa Investment Forum, lancé sous la direction visionnaire du président Adesina. C'est une plateforme de conclusion d'accords indispensable qui contribue à renforcer les collaborations et à exploiter des modèles innovants pour débloquer des capitaux privés afin d'accélérer la mise en oeuvre de projets bancables sur le continent. Il est essentiel que les institutions africaines la soutiennent. »

« En tant que partenaires fondateurs, nous sommes fiers de voir cette initiative prendre officiellement forme », a déclaré Samaila Zubairu, président-directeur général d'Africa Finance Corporation. « Grâce à l'AIF, nous avons prouvé ce que l'Afrique peut accomplir en collaborant : construire la première plateforme d'investissement du continent qui mobilise véritablement des capitaux pour des projets bancables et à fort impact. »

« Nous devons continuer de mettre à profit l'AIF en tant que plateforme de mobilisation de capitaux en Afrique afin de combler le déficit de financement des infrastructures sur le continent », a appelé Boitumelo Mosako, directrice générale de la DBSA.

La signature de l'accord-cadre de partenariat intervient en amont de ce qui devrait être une édition élargie et à fort impact des Market Days 2025, qui se tiendront du 26 au 28 novembre 2025 à Rabat, au Maroc.

Les Market Days, pièce maîtresse de la plateforme Africa Investment Forum, réunissent des investisseurs, des promoteurs de transactions et des chefs de gouvernement afin de faire progresser des projets africains transformateurs vers leur bouclage financier.