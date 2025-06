Tunisie: L'Etoile du Sahel a la croisée des chemins - Le flou total

L'ESS fait ses comptes, après une saison légèrement au-dessus de la moyenne, avec, pour seul résultat, une qualification en C3.

La fin de saison terminée de façon quelque peu précipitée du côté de Boujaafar, avec la sortie de route en Coupe, l'heure est au bilan et aux préparatifs de l'intersaison qui va être d'une importance cruciale, avec beaucoup d'enjeux.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'est pas rose dans le giron étoilé. L'assemblée générale ordinaire pour la saison sportive 2023-2024, qui s'est tenue dimanche dernier, a permis de présenter les rapports financiers et comptables de la saison sportive 2023-2024 et de discuter et approuver les rapports financiers et comptables de la saison sportive 2023-2024.

Des dettes avoisinant les 103 MD

Mais, par la suite, la nouvelle est tombée tel un couperet sur la tête des inconditionnels du club étoilé. Les dettes cumulées ont été portées à la connaissance de l'opinion publique à hauteur de 103 millions de dinars. Un chiffre mirobolant que personne n'a vu venir. Même si ce sont des dettes structurelles que le club a sûrement le temps d'éponger en temps et en heure, en attendant d'établir leur véracité et les différents créanciers, il y a matière à réflexion.

L'Etoile devait, financièrement parlant, selon une information relayée par un média local, notamment et respectivement 52 millions de dinars à l'ancien président Ridha Charfeddine, 25 millions de dinars aux anciens joueurs la plupart et 10 millions de dinars à la Cnss. Ceci sans parler des nouveaux investissements qui vont être mobilisés incessamment avec le montant d'un million de dinars pour les travaux de rénovation du stade, sans doute au niveau des gradins par des chaises.

Comme une mauvaise nouvelle ne vient pas seule, l'Étoile voit sa participation en coupe de la Confédération CAF suspendue au règlement d'un montant de 5 à 7 millions de dinars, jusqu'à une date butoir vers la mi-juin. Dans les mêmes proportions de ceux de l'été dernier, avec l'heureux dénouement qu'on lui a reconnu.

Un lourd legs

L'héritage pour les joueurs et dirigeants actuels est grand, vu le standing national et continental du club, mais aussi lourd à porter et supporter au vu des dettes qui s'amoncellent d'une saison à l'autre. De nouveau sous le coup d'une interdiction de recrutement par la Fifa concernant au moins un dossier, le club sahélien a procédé au décompte de ses dettes, envers d'anciens joueurs et entraîneurs. Le bilan comptable accuse un déficit de 2,022 millions de dinars. Ainsi Mohamed Amine Ben Amor, qui a renoué avec les joies du terrain récemment, après une longue indisponibilité, devrait bénéficier de 997.000 dinars comme arriérés de paiement. Beaucoup pour un joueur qui n'a disputé que quelques minutes sous la bannière étoilée, en l'espace de 3 ans.

Deuxième gros dossier, celui d'Ali Jemal, ancien portier du club passé sous la casaque d'Al Merreikh en milieu de saison et qui réclame un montant de 510.000 dinars. A eux deux, ils représentent les ¾ de la dette globale précitée. Il faut ajouter à ces dettes, celles envers Abderrazak Bouazra de l'ordre de 115.000 dinars et envers l'ancien coach qui a mené le club au triomphe en 2023, Faouzi Benzarti, avec 112.000 dinars.

Cependant deux anciens joueurs Wajdi Kechrida et Alaya Brigui ont vu leurs dossiers définitivement classés. En attendant de régler les montants mineurs en milliers de dinars d'autres joueurs passés par la Maison Rouge. Mais l'élection d'un président porteur d'un projet sportif et aux moyens financiers conséquents, pour suppléer Zoubaier Beya, se fait toujours attendre.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts de l'Association Étoile Sportive du Sahel, et sur la base du rapport de la Commission Électorale Indépendante en date du 29 mai 2025, qui stipule qu'aucune candidature n'a été déposée pour les élections du Bureau Exécutif pour la législature 2025-2026/2026-2027/2027-2028, le Secrétaire Général a annoncé que le Bureau Exécutif a décidé de reporter la session électorale générale, prévue le dimanche 1er juin 2025, à une date ultérieure qui sera annoncée, à condition que cette date n'excède pas deux mois à compter de la date de dépôt du rapport de la commission.

En attendant, le club a informé ses supporters que la reprise pour la saison suivante, avec les entraînements, est prévue pour le lundi 23 juin 2025. Des matchs amicaux sont prévus, notamment face à Ahly d'Égypte, pour célébrer le centenaire du club phare de la perle du Sahel.